FIFA planea permitir hasta tres equipos por país en el Mundial de Clubes 2029

La FIFA planea modificar el formato del Mundial de Clubes y aumentar a tres el límite de equipos por país, con el objetivo de evitar que clubes históricos como Liverpool, Barcelona o Nápoles vuelvan a quedarse fuera del torneo.

De acuerdo con el diario británico The Times, la medida tendría como dificultad que el número de participantes se mantenga en 32, ya que la FIFA no contempla en el corto plazo una ampliación del cupo.

El máximo organismo del fútbol quiere impedir que se repitan situaciones como las del último certamen, cuando los campeones de la Premier League (Liverpool), LaLiga (Barcelona) y la Serie A (Nápoles) no lograron clasificarse. La razón fue el sistema actual, basado en el coeficiente de las últimas temporadas y en los ganadores de la Champions de los últimos cuatro años.

El Liverpool, por ejemplo, quedó fuera pese a tener mejor coeficiente que Chelsea y Manchester City, pero ambos lograron boleto al haber conquistado la Champions en 2021 y 2023, respectivamente.

Con el ajuste a tres equipos por país, la FIFA buscaría garantizar la presencia de más grandes europeos de cara a la próxima edición, prevista para 2029 en una sede aún por definirse.

Según la misma fuente, la FIFA estaría abierta a ampliar el torneo a 48 equipos y celebrarlo cada dos años, aunque la UEFA se opone a ambas ideas.

Sigue leyendo:

–Pillan a diputado mexicano viendo la Champions League en sesión del Senado [VIDEO]

–FIFA abrió primera venta de boletos para el Mundial 2026: precios van desde $355 hasta $6,730 dólares

–Amnistía Internacional pide a FIFA y UEFA suspender a Israel