La muerte de una joven de 27 años en Bali alerta sobre el frutarianismo; pesaba solo 22 kilos

Karolina Krzyzak, una joven polaca de 27 años, fue encontrada sin vida en su habitación de un resort en Bali, Indonesia, tras caer en un estado extremo de desnutrición. Su historia ha conmocionado tanto a su país natal como a la comunidad internacional, al exponer el lado más oscuro de ciertas tendencias de bienestar que, llevadas al límite, pueden convertirse en una sentencia de muerte.

De acuerdo con el medio británico The Sun, Karolina había llegado en diciembre de 2024 al resort Sumberkima Hill, donde solicitó una villa privada con alberca. Desde el primer día, el personal notó su estado alarmante: pesaba apenas 22 kilos, mostraba ojos hundidos, clavículas marcadas, uñas amarillentas y dientes deteriorados. Su aspecto encendió las alarmas, y los trabajadores intentaron persuadirla en varias ocasiones para que acudiera a un médico. Sin embargo, ella rechazó toda ayuda.

3 días después, tras no responder a los mensajes de una amiga local, el personal del resort decidió entrar a su habitación. Allí encontraron su cuerpo sin vida. La causa oficial del fallecimiento fue desnutrición severa.

Una lucha que empezó en la adolescencia

Karolina sufría desde hacía años problemas relacionados con la anorexia y la baja autoestima. De acuerdo con allegados, en la adolescencia comenzó a preocuparse de manera obsesiva por su imagen corporal. Más tarde, en Reino Unido, se interesó por el veganismo y el yoga, lo que la llevó progresivamente hacia una práctica aún más extrema: el frutarianismo, una dieta basada casi exclusivamente en frutas.

Con el tiempo, sus redes sociales empezaron a reflejar su deterioro físico. De ser una adolescente sonriente pasó a mostrar una figura cada vez más frágil. Su familia y amigos intentaron intervenir, pidiéndole que abandonara esa dieta extrema y buscara tratamiento médico. No obstante, Karolina siempre se negó, convencida de que su estilo de vida era el correcto.

Viaje a Bali y últimos días

Nacida en Varsovia, Karolina viajó a Bali con la ilusión de convivir con personas que compartieran sus prácticas alternativas de alimentación y bienestar. Sin embargo, al llegar ya apenas podía sostenerse en pie. Su estado de salud se encontraba en un punto crítico: la falta de nutrientes había debilitado sus huesos y músculos, provocado osteoporosis y generado deficiencia de albúmina, una proteína esencial para el funcionamiento del organismo.

Durante sus últimos días, los signos de deterioro eran visibles. Sus uñas habían adquirido un tono amarillento y sus dientes se encontraban en mal estado. A pesar de la insistencia del personal del resort, ella rechazó la posibilidad de recibir ayuda profesional. Finalmente, la desnutrición severa le arrebató la vida.

El frutarianismo bajo la lupa

Una investigación de The Cut detalló cómo Karolina pasó de ser una joven saludable a convertirse en víctima de una peligrosa tendencia. Aunque no está claro el momento exacto en que adoptó por completo el frutarianismo, sus publicaciones en redes sociales revelaban un progresivo deterioro físico que alarmaba a sus padres. Ellos, desesperados, le suplicaron regresar a casa para recibir tratamiento, pero nunca lograron convencerla.

El frutarianismo, promovido en algunos círculos como una forma de desintoxicación y conexión espiritual, ha sido señalado por médicos y nutricionistas como una práctica de alto riesgo. Al excluir grupos completos de alimentos, puede causar deficiencias severas en proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. En el caso de Karolina, estas carencias derivaron en un colapso orgánico irreversible.

Una advertencia global

La muerte de Krzyzak se ha convertido en un caso emblemático sobre los peligros de llevar al extremo ciertas tendencias de bienestar. Aunque el veganismo y el yoga, practicados de manera equilibrada, pueden aportar beneficios a la salud, la radicalización de estos enfoques puede conducir a consecuencias devastadoras.

Expertos en nutrición advierten que este tipo de casos deberían servir como advertencia, especialmente para jóvenes que buscan inspiración en redes sociales, donde proliferan dietas extremas sin base científica. Las consecuencias, como demuestra la historia de Karolina, pueden ser mortales.

En Varsovia, familiares y amigos la recuerdan como una mujer que alguna vez fue alegre y llena de energía, pero que terminó atrapada en una espiral de autodestrucción disfrazada de búsqueda de bienestar. Su fallecimiento pone de relieve la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de una alimentación balanceada y del acompañamiento médico en casos de trastornos alimenticios.

Hoy, Karolina es recordada como una víctima de la anorexia y del frutarianismo extremo, una historia que deja una dura lección: el equilibrio en la salud y la nutrición no es una opción, sino una necesidad vital.

