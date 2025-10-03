Las campañas de Mamdani y Cuomo meten el acelerador en pos de la Alcaldía

Las elecciones para la Alcaldía de la ciudad de Nueva York se encuentran en la recta final. Por eso, los candidatos a ocupar ese puesto no cejan en su empeño de atraer a los votantes, sobre todo a aquellos que todavía están indecisos.

Las campañas del asambleísta Zohran Mamdani, quien obtuvo la victoria en las elecciones primarias para ser el candidato del Partido Demócrata, y su rival el exgobernador Andrew Cuomo, quien participa como independiente, pisaron el acelerador esta semana para divulgar sus planes y obtener más respaldos de los distintos sectores de la sociedad neoyorquina.

El aspirante socialdemócrata, quien lidera las encuestas, aprovechó esta semana el estreno de “The Golden Bachelor” para lanzar su primer anuncio pagado de las elecciones generales, promocionando su programa de asequibilidad.

En el segmento publicitario, Mamdani -mientras sostiene una rosa frente a la cámara- dice a los espectadores que merecen criar a sus familias en la ciudad, estar seguros y viajar gratis con alguien que los cuide, antes de concluir con: “Nueva York, ¿aceptas esta rosa?”.

https://www.youtube.com/watch?v=Xeygj0vkkIU

Sobre el propaganda política, la portavoz Dora Pekec declaró: “Cuando decimos que esta es una campaña que conecta con votantes de todo el mundo, lo decimos en serio, incluso desde el sofá viendo The Golden Bachelor”.

Alguaciles con Cuomo

Por otro lado, Cuomo recibió el respaldo de la Asociación Benéfica de Alguaciles Adjuntos de la Ciudad de Nueva York, a quienes el político agradeció su servicio y prometió apoyo.

“Todos los días, los alguaciles adjuntos de la ciudad de Nueva York están en primera línea protegiendo nuestros vecindarios y salvaguardando nuestra calidad de vida”, dijo Cuomo. Su trabajo es arduo, exigente y esencial para la seguridad de nuestra ciudad”.

En su calidad de presidenta de la asociación, Ingrid Simonovic señaló que el exgobernador “ofrece soluciones reales en un momento en que la seguridad pública está en juego”.

https://twitter.com/andrewcuomo

El otro aspirante en la contienda electoral, que se disputará el 4 de noviembre, es Curtis Sliwa, quien corre por el Partido Republicano, y quien aun antes de que se retirara Adams de la contienda el pasado domingo, iba detrás de Mamdani y Cuomo en los sondeos.