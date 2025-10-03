Tras lluvia de críticas Trump restituye $187 millones en fondos antiterroristas a la Policía de Nueva York

Tras recibir severas críticas, el gobierno federal hizo hoy algo inusual: cedió a la presión y restableció $187 millones de dólares que había anunciado en recortes a la financiación antiterrorista de la Policía de Nueva York en supuesto castigo a las políticas santuarios pro inmigrantes de la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció hoy que restablecería la financiación a NYPD, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), la Autoridad Portuaria y otras agencias del estado Nueva York que habían sido recortadas previamente. “Estamos… anunciando la financiación total de las subvenciones (de Seguridad Nacional) para contrarrestar y combatir eficazmente las amenazas a la seguridad en el Empire State”, declaró la agencia en un comunicado que no explicó el motivo inicial de los recortes.

El cambio de postura se produjo después de que la gobernadora Kathy Hochul y legisladores de ambos partidos Demócrata y Republicano “exigieran a la Casa Blanca que revirtiera los recortes previstos, lo que se produjo en un momento en que Trump parece estar apuntando a los estados demócratas para tomar represalias políticas en medio de un estancamiento partidista y un cierre del gobierno”, comentó Daily News.

Fuentes de la Casa Blanca afirmaron que Trump desconocía los recortes, que habrían supuesto la mayor desfinanciación federal a la policía de Nueva York en décadas, y no los aprobó antes de que los funcionarios del DHS notificaran a las fuerzas del orden estatales y municipales, según informó The New York Times. Al parecer, Trump se enteró de los recortes cuando Hochul lo llamó el domingo pasado.

La gobernadora reveló los recortes a principios de esta semana y los criticó duramente en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem. “La decisión de Trump de recortar fondos a la policía es peligrosa”, declaró Hochul. “Estoy luchando y exigiendo respuestas”.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, también criticó duramente los recortes de fondos antiterroristas, calificándolos de “traición a esta ciudad”, que además es el lugar de nacimiento de Trump.

La unidad antiterrorista de NYPD fue creada por el Congreso en 2007 en respuesta a los ataques de 9/11 para proteger la red de túneles y las estaciones del Metro de amenazas químicas, biológicas, radiológicas y explosivas, mejorar los protocolos de evacuación y financiar otras medidas de seguridad críticas.

Según los analistas, el recorte de esos fondos se debió nominalmente a las políticas de ciudad santuario o defensa de inmigrantes en NYC, que han sido criticadas por Trump mientras implementa medidas enérgicas contra los indocumentados y promueve las deportaciones masivas.

Además de los recortes antiterroristas a Nueva York y otros estados demócratas, la Casa Blanca les recortó drásticamente la financiación de infraestructuras y otros fondos incluyendo $18,000 millones de dólares para la expansión del Metro de la 2da Avenida y el nuevo túnel del río Hudson a Nueva Jersey, así como $2,000 millones para un proyecto del Metro de Chicago. Esos recortes, que los demócratas ridiculizan como una descarada represalia política partidista, siguen vigentes.

El motivo de la congelación de los fondos para el transporte no se relacionó con el valor de los proyectos en sí, sino con un tema central de la agenda cultural de Trump. En una declaración emitida en la cuenta Twitter/X del Departamento de Transporte de EE.UU. el miércoles, los funcionarios afirmaron que la suspensión se debía a una “revisión administrativa” para garantizar que los proyectos cumplieran con la prohibición de Trump de “requisitos de contratación basados ??en la raza y el sexo”.