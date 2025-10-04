Demócratas se mantienen firmes ante cierre del Gobierno y exigen extender subsidios de salud

El líder demócrata en la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries aseguró este sábado que su bancada está dispuesta a mantener el cierre parcial del gobierno federal hasta alcanzar un acuerdo con los republicanos que permita extender los subsidios de salud que caducan a finales de año.

“Los demócratas no cederemos porque defendemos la atención médica de los estadounidenses de clase trabajadora, de clase media y de la gente común”, declaró el congresista neoyorquino en una entrevista con la cadena MSNBC.

“Nos sentaremos a dialogar”

Aunque dijo estar abierto al diálogo con la mayoría republicana, que controla ambas cámaras, advirtió que las conversaciones “no se están llevando a cabo en este momento” con los líderes del Congreso ni con la Casa Blanca.

“Es importante que nos mantengamos firmes en nombre del pueblo estadounidense y, al mismo tiempo, dejemos claro que nos sentaremos a dialogar”, puntualizó.

Los republicanos, con 53 escaños en el Congreso, necesitan al menos siete votos de la oposición para aprobar un nuevo presupuesto. La próxima oportunidad de negociación llegará el lunes, cuando la Cámara Alta reanude sus sesiones tras el receso de fin de semana.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump y sus aliados responsabilizan a los demócratas de provocar el cierre al insistir en proteger los fondos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que según los republicanos benefician a “migrantes ilegales”.

Trump ha advertido que, si la paralización se prolonga, aprovechará para reducir el tamaño del gobierno y despedir a miles de empleados considerados no esenciales.

Jeffries replicó que la estrategia de la administración busca “intimidar”, y subrayó que su partido no cederá.

El legislador se ha convertido en objetivo frecuente de burlas y memes del presidente en redes sociales.

Por su parte, el líder republicano en el Senado, John Thune, insistió este viernes en que el “caos” del cierre es responsabilidad de los demócratas y subrayó que “el pueblo estadounidense está sufriendo las consecuencias”.

Casi 1 millón de empleados federales suspendidos sin salario

De acuerdo con cifras oficiales, citadas por Efe, unos 900,000 empleados federales han sido suspendidos sin salario, mientras que otros 700,000 siguen trabajando sin remuneración desde el 1 de octubre.

Los servicios considerados esenciales, como los controladores aéreos, la Administración de Seguridad en el Transporte y la Seguridad Social, continúan operativos.

La cierre también ha comenzado a impactar en la economía.

El informe de empleo y desempleo de septiembre no fue publicado el viernes como estaba previsto, y podrían retrasarse la balanza comercial —programada para el martes— y los datos de inflación del 15 de octubre.

