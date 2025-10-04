El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 4 de octubre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para el día de hoy en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC). La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir rondará los 86ºF (30ºC) de máxima y 86ºF (30ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:55 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:33 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 82 grados Fahrenheit (16 y 28ºC).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.