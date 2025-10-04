Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del sábado, 4 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más famosas en República Dominicana, con sorteos celebrados cada día y que ofrecen a los participantes la posibilidad de conseguir premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en sus sorteos o solamente deseas estar al corriente de los últimos resultados, sigue leyendo para recibir más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy sábado, 4 de octubre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA regala premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. Abajo, te traemos los últimos resultados para los diferentes sorteos:

LEIDSA | Números ganadores del LEIDSA del sábado 4 de octubre

Loto Más: 12

Super Más: 03

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del sábado 4 de octubre

Los números ganadores son: 82 28 41

SÚPER KINO TV | Números ganadores del sábado 4 de octubre

Los números ganadores son: 79 29 14 32 68 39 65 28 18 35 66 50 15 02 09 46 70 21 07 51

LOTTO POOL | Números ganadores del sábado 4 de octubre

Los números ganadores son: 05 06 12 25 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del sábado 4 de octubre

Los números ganadores son: 23 48 45

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de adquirir un ticket en cualquiera de los sitios de venta autorizados. El boleto cuenta con una serie de números que tendrás que decidir antes del sorteo. El precio del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes efectuar la cantidad de jugadas que desees.

Tras haber hecho la combinación de tus números, debes entregar el boleto al agente de ventas, quien te devolverá a cambio un recibo que debes guardar con cuidado. Si ganas un premio, tu recibo te hará valedor del premio.

Para obtener tu premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para llevarse el acumulado acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos obtienen premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se llevan a cabo cada día a distintas horas. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico empieza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos favoritos de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, obtendrás el premio mayor.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otro lado, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que logren algunos de los números principales, así como el número adicional. ¡Buena señal! Tus posibilidades de ganar dinero no se acabarán tan fácil

El Loto Pool consiste en acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas los cinco números, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos jugadores que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los acertantes de tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El costo de cada jugada es de RD$25.00. Por su parte, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo todos los días a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es una de las novedades en los juegos de LEIDSA que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por cada peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria