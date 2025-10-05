Adiós a la carne seca: La regla 3-3-3 para un sellado y jugosidad perfectos

La Regla 3-3-3 es un método de cocción de 9 minutos ideal para cocinar bistecs de 2,5 cm de grosor perfectos con una costra caramelizada (reacción de Maillard) y un interior tierno.

Se trata de un truco o atajo más simple para dominar la parrilla y conseguir un bistec con esa corteza perfecta y un interior jugoso, ideal para cocineros caseros.

Para garantizar resultados de calidad profesional de forma constante, debe ir más allá de los minutos. Combinar el método 3-3-3 con un termómetro inteligente para carnes, para mayor precisión.

La combinación del método 3-3-3 para lograr estructura y el color, combinado con la medición precisa de la temperatura le asegure el punto de cocción exacto, es clave para un bistec perfecto.

Cómo preparar un bistec con la Regla 3-3-3

1.- Coloque la carne en un recipiente, sazone la carne y deje reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

2.- Lleve una sartén al fuego o encienda la parrilla.

3.- Coloque el bistec a fuego alto por 3 minutos para sellar el primer lado.

4.- Voltee y selle segundo lado, también a fuego alto.

Cocción a Fuego Indirecto (Zona Fría):

5.- Mover la carne a fuego indirecto y cocinar el primer lado.

6.- Voltee y termine el segundo lado.

7.- Deje reposar el bistec (ligeramente cubierto) durante 5 a 10 minutos antes de cortarlo para retener los jugos.

Otros consejos

Los expertos del sitio especializado The Meat Stick para los bistecs más gruesos (5 cm o más) se debe cocinar 1 o 2 minutos más a cada fase de cocción indirecta.

Mientras que para bistecs más delgados (menos de 2,5 cm) solo se deben sellar 3 minutos por lado y se debe omitir los pasos de cocción indirecta.

Para bistec Poco Hecho (Rare) la temperatura recomendada es de 49-51 °C, para término Medio (Medium)54-56 °C y para un bistec de tres Cuartos (Medium Well) es de 58-60 °C.

Se recomienda evitar de cortar inmediatamente el bistec, libera los jugos, secando la carne.

A la hora de cocinar la carne debe estar a temperatura ambiente para una cocción uniforme.

No se recomienda manipular la carne durante el sellado, impide la formación de la costra perfecta.

Usar Termómetro es una guía, la temperatura interna es la clave para la perfección.

