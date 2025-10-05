Al menos dos niños murieron tras tiroteo en una parada de camiones en Texas

Un trágico hecho sacudió a la comunidad de Angleton, Texas, después de que dos niños murieran tras un tiroteo en una parada de camiones el sábado en la madrugada.

La Oficina del Sheriff del Condado de Brazoria informó los hechos y apuntó que otras dos personas resultaron gravemente heridas, mientras que una persona fue detenida en relación con la balacera, informó KHOU 11.

Los agentes llegaron a una estación de servicio ubicada en la SH 288B, cerca de la FM 521, alrededor de las 5:00 a.m.; sin embargo, los investigadores están intentando determinar los detalles más precisos del suceso.

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BCSO), detalló las edades de las víctimas: un niño de 13 años y otro de 4 años murieron en el tiroteo. Se conoció que un niño de 8 años y otro de 9 fueron trasladados a un hospital en estado crítico, pero se espera que los niños sobrevivan.

Una persona fue puesta bajo custodia tras los hechos

Fue confirmada la detención de la persona que presuntamente estuvo involucrada en el suceso, y las autoridades de Broward aseguraron que “todas las personas presuntamente implicadas han sido detenidas y no existe ninguna amenaza para la comunidad”.

De acuerdo con un investigador a KHOU 11, una mujer adulta fue puesta bajo custodia, pero la naturaleza de su relación con los niños no se ha dado a conocer.

“Aunque aún se están revelando los detalles, la pérdida de dos niños de esta manera es una tragedia. Acompañamos en el sentimiento a la familia y a todos los afectados mientras seguimos aprendiendo más sobre esta desgarradora situación”, indicó la oficina.

La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery apuntó que ofreció apoyo en la investigación, específicamente en una residencia dentro de su jurisdicción.

Programaron una conferencia de prensa para las 4:00 p.m. de este domingo para ofrecer nuevos datos sobre la investigación, incluyendo la relación de la detenida con las víctimas y los pormenores del crimen que resultó en la muerte de dos menores.

