Juez impide a ICE detener a menores no acompañados una vez que cumplen 18 años

Un juez federal en Washington frenó el intento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de trasladar a jóvenes migrantes no acompañados a centros de detención para adultos al cumplir los 18 años.

La decisión, emitida el sábado por el magistrado Rudolph Contreras, se apoyó en una sentencia previa de 2021 que ya había declarado ilegal esa práctica.

La resolución respondió a una moción de emergencia presentada por el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center (NIJC), que denunciaron el riesgo de someter a adolescentes recién cumplidos los 18 a cárceles “hacinadas y peligrosas”, en palabras de Michelle Lapointe, directora legal del Consejo Americano de Inmigración.

Según advirtió, tal medida no mejora la seguridad de las comunidades, sino que “agrava el daño a los jóvenes vulnerables” al alejarlos de sus redes de apoyo.

Contreras subrayó en su orden de dos páginas que ICE no puede recurrir automáticamente al traslado de estos jóvenes a prisiones migratorias de adultos, reviviendo una práctica que los tribunales ya habían invalidado.

Mark Fleming, directivo del NIJC, insistió en que “no permitiremos que el gobierno dé marcha atrás” y repita políticas declaradas ilegales.

Los menores que ingresan solos a Estados Unidos son inicialmente ubicados en albergues bajo la Oficina de Reubicación de Refugiados, desde donde suelen ser entregados a familiares o patrocinadores autorizados.

Sin embargo, las restricciones aplicadas durante la Administración de Donald Trump han limitado esa reunificación, abriendo espacio a litigios como el que motivó esta nueva orden judicial.

La decisión judicial coincidió con la revelación de una nueva medida de ICE, puesta en marcha de manera discreta apenas un día antes. El programa ofrecía a los adolescentes migrantes $2,500 dólares a cambio de abandonar Estados Unidos al cumplir los 18 años y retirar sus casos en tribunales de inmigración, según reportó Politico.

La agencia presentó esta iniciativa como una opción “estrictamente voluntaria” para facilitar el retorno de los jóvenes no acompañados a sus países de origen.

Con información de EFE.

