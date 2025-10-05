‘La educación brilló por su ausencia’: Raúl González publica video con JLo y causa debate

Raúl González, presentador del programa Despierta América, compartió esta semana un video que ha causado revuelo en su cuenta en Instagram, pues mostró el momento en el que Jennifer Lopez lo saludó pero de una manera que algunos usuarios han tildado de grosera.

El venezolano subió el material y solo dejó un corto mensaje, sin dar mayores detalles de si se sintió mal o no por la actitud de la cantante. “Este es mi TBT. Miren con quien estoy”, escribió.

Sin embargo, muchos no dudaron en reaccionar, pues se ve a la intérprete de El anillo llegar a la entrevista con el conductor y no tuvo una reacción cercana, algo que ha hecho molestar a muchas personas.

En los mensajes que le escribieron, valoraron el comportamiento de Rául, quien trató de llevar la situación lo mejor que pudo: “¡Mi querido Raúl! Se me acaba de escapar en forma de exclamación: ¡Madre de Dios! ¡Qué barbaridad…! La educación brilló por su ausencia. Ahora, el tipo argentino… 🤮 ¡me dejó seco! ¡Qué poca vergüenza, uno y otro! Tu querido amigo, impecable… ¡como siempre!”.

El video de Raúl González que causó controversia

Otro comentario que se leyó fue el de la actriz venezolana Alicia Blanquez, quien dijo: “No sé qué más esperaban… ¿Ah, que fue muy parca? Puede ser… uno no siempre es amigo del entrevistador…que no fue muy efusiva… pero por qué esperamos que la gente reaccione a cómo esperamos… yo no veo a una persona maleducada, yo veo a una persona que va a hacer lo suyo y sí saluda… lo más notorio es el chico al cual le habla el señor Raúl que le pase el celular y le dice que no puede etc etc… en fin… porque le queremos buscar las 5 patas al gato siempre…”.

Por ahora, no se conocen más detalles del material, pero lo cierto es que se ha generado un intenso debate sobre si estuvo bien o no el comportamiento de JLo.

