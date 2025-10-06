Abren solicitudes para la ayuda universitaria en NY

Los jóvenes neoyorquinos con deseos de continuar una carrera universitaria tienen la oportunidad de recibir apoyo financiero si solicitan para el Programa de Asistencia para la Matrícula (TAP) del Estado de Nueva York y el Programa de Incentivos para Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) del Estado de Nueva York para el año académico 2026-27.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que, además, ya está disponible la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 2026-27, que brinda a los estudiantes acceso a recursos federales cruciales. Juntos, estos programas ofrecen una sólida combinación de apoyo estatal y federal para ayudar a los estudiantes y familias de Nueva York a lograr una educación superior más asequible y accesible.

“Programas como TAP y el Programa de Incentivos STEM son vitales para brindar a los estudiantes neoyorquinos el apoyo financiero y las oportunidades que necesitan para cursar estudios superiores y alcanzar sus sueños”, dijo la gobernadora Hochul.

“Igualmente importante es completar la FAFSA, que facilita el acceso a ayuda financiera federal esencial. Estos programas ayudan a los estudiantes a superar las barreras financieras, acceder a una educación de calidad y forjar un futuro más sólido para sí mismos y sus comunidades”, agregó en un comunicado.

Los estudiantes que no cumplen con los requisitos de ciudadanía y residencia aún pueden calificar para la ayuda financiera del estado de Nueva York a través de vías alternativas, como la Ley DREAM del Senador José Peralta del Estado de Nueva York o la Vía Alternativa de Elegibilidad. Obtenga más información sobre las opciones disponibles visitando la página web https://www.hesc.ny.gov/applying-aid.

Se recomienda a los estudiantes que soliciten ayuda financiera para el año académico 2026-27 que presenten sus solicitudes lo antes posible. Las solicitudes de FAFSA 2026-27 y del Programa de Asistencia para la Matrícula del Estado de Nueva York (TAP) están abiertas hasta el 30 de junio de 2027. Quienes deseen recibir ayuda del TAP para el año académico 2025-26 deben presentar sus solicitudes antes del 30 de junio de 2026.

Los estudiantes interesados en el Programa de Incentivos STEM del Estado de Nueva York para el año académico 2026-27 deben presentar su solicitud antes del 15 de agosto de 2026.

Para obtener información detallada sobre la elegibilidad, las pautas de solicitud y recursos adicionales, visite el sitio web de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC) en hesc.ny.gov.