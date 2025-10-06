Aseguran que Inés Gómez Mont está en Dubái

Desde hace cuatro años se desconoce el paradero de la presentadora mexicana Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga. Durante todo este tiempo han surgido distintas teorías, pero recientemente se ha asegurado que está viviendo en Dubái.

Esta información fue compartida por Javier Ceriani en su programa de YouTube. El presentador asegura que hace poco Gómez Mont se comunicó con una actual presentadora de Televisa y le ofreció que la fuera a visitar.

Por los momentos, Ceriani no ha dado mucha más información sobre el lugar exacto donde está viviendo la expresentadora, aunque se puede asumir que debe de estar disfrutando de muchos de los lujos que ofrece los Emiratos Árabes Unidos.

Hay que recordar que hace unos años también se dijo que Gómez Mont se estaba refugiando en Chiapas, México, pero parece haber tomado la decisión de alejarse mucho más del país donde nació y donde se le acusa de varios crímenes.

Gómez Mont y su esposo fueron acusados en 2021 de desviar y lavar cerca de 3,000 millones de pesos mediante un esquema de empresas fantasma. Según la Fiscalía mexicana, ambos habrían simulado contratos con la Secretaría de Gobernación en 2016, destinados a mejoras penitenciarias, pero los recursos fueron redirigidos a empresas ficticias y luego blanqueados a través de una red de operaciones bancarias.

Tras las acusaciones comenzaron a salir a la luz múltiples propiedades de lujo que la pareja tenía e incluso se les comenzó a relacionar con otros crímenes, incluyendo robo a propiedades.

Todo el caso también ha sido criticado por las irregularidades dentro del sistema judicial mexicano, incluyendo presuntas protecciones a los implicados desde dentro del gobierno y vínculos con figuras del partido en el poder, Morena.

