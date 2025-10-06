California se enfrenta otra vez a Trump en la corte por envío de tropas a Oregon

El Fiscal General de California, Rob Bonta, solicitó el domingo a un tribunal federal en Oregon que detenga el despliegue de unos 300 soldados de la Guardia Nacional californiana ordenado por la Casa Blanca como parte de su plan de militarizar a ciudades demócratas santuario de inmigrantes.

Bonta ha pedido a la jueza federal Karin Immergut, que el sábado impidió que el Gobierno del presidente Donald Trump enviar a Portland tropas del estado de Oregon, que incluya en su prohibición el uso de los soldados californianos.

Immergut, nominada por Trump, emitió el sábado una orden temporal por 14 días para considerar la demanda presentada por el Gobierno de Oregon, que pretende evitar que al menos 200 soldados de la Guardia Nacional de ese estado fueran enviados a Portland, donde las protestas por las redadas migratorias se han intensificado.

Bonta ahora le ha pedido a la jueza que emita una moción de emergencia para desplegar a los 200 soldados californianos, al menos la mitad fueron enviados desde el domingo hasta el estado vecino.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, había anunciado que demandaría al Gobierno Trump por el uso de sus tropas, lo que consideró “un abuso de poder vergonzoso”.

Trump perdió una batalla legal por disponer en junio pasado de 4,000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la autorización del gobierno estatal, en un hecho que no ocurría en Estados Unidos desde hacía 60 años.

Aunque un juez declaró ilegal la disposición, sí permitió que la Casa Blanca mantuviera el poder sobre 300 soldados californianos que aún estaban desplegados cuando se emitió el fallo judicial y Trump dijo necesitar para cuidar los edificios de Los Ángeles, ante las protestas por las redadas migratorias.

“El presidente no puede usar nuestras ciudades como campo de entrenamiento para las fuerzas armadas, y ciertamente no puede usar a los esforzados miembros de la Guardia Nacional de California como su fuerza policial personal”, dijo Bonta en un comunicado.

Por su parte, la gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, dijo el domingo en una rueda de prensa que las tropas “deberían ser enviadas a casa de inmediato”, y enfatizó que no hay ninguna insurrección en Portland, como lo ha querido mostrar el presidente Trump, y que la gente tiene derecho a ejercer la libertad de expresión.

