Chicago crea “Zonas libres de ICE” para prohibir redadas en sitios públicos

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, firmó este lunes una orden ejecutiva que convierte a la ciudad en un territorio con “Zonas libres de ICE”, una iniciativa que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) utilizar terrenos o estacionamientos municipales para realizar operativos migratorios.

La medida, conocida oficialmente como “ICE Free Zones”, ordena a todas las dependencias municipales colocar señalizaciones y barreras físicas que impidan el acceso no autorizado a propiedades públicas.

La norma no limita las órdenes judiciales ni las investigaciones penales legítimas, pero sí busca restringir los operativos de control migratorio civil en espacios controlados por la ciudad.

Durante una conferencia de prensa, Johnson explicó que la decisión responde al aumento de los allanamientos y detenciones llevados a cabo por agentes federales en edificios de Chicago, donde —según denunció— se ha llegado a retener a ciudadanos estadounidenses y dañar propiedades privadas.

“Debemos tomar medidas más drásticas que las anteriores porque lo que estamos presenciando es un intento más radical de socavar nuestra democracia”, declaró el alcalde, quien acusó a la Administración de Donald Trump de ejecutar políticas “fuera de control”.

“Tenemos un grupo rebelde e imprudente de individuos fuertemente armados y enmascarados que deambulan por nuestra ciudad y que no rinden cuentas a la gente de Chicago”, declaró. “Sus acciones ponen en riesgo a todos los habitantes de Chicago”.

Chicago “controlará” a la administración

El mandatario local señaló además que algunos agentes de ICE y CBP usaron gases lacrimógenos contra la policía de Chicago cuando respondía a incidentes en medio de operativos federales.

La orden ejecutiva también contempla la distribución gratuita de carteles oficiales para que negocios y propietarios privados puedan colocarlos en sus terrenos, prohibiendo expresamente el uso de sus espacios como centros de procesamiento o bases de operaciones migratorias.

“La realidad es que no podemos permitir que se descontrolen en nuestra ciudad sin ningún tipo de control. Nadie está por encima de la ley. Si infringes la ley, debes rendir cuentas. Si el Congreso no controla a esta administración, Chicago lo hará”, concluyó el alcalde.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• Juez impide a ICE detener a menores no acompañados una vez que cumplen 18 años

• Denuncian operativos federales en barrios afroamericanos de Chicago dirigidos a migrantes

• Agentes de ICE detienen a 40 personas, cuatro de ellas afuera de un refugio en Chicago