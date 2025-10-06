Cristina Porta es la ganadora de Top Chef VIP 4: ¿cuánto dinero se lleva?

La española Cristina Porta se convirtió este 6 de octubre en la ganadora del reality show Top Chef VIP 4, de la cadena Telemundo. La creadora de contenido se lleva $200.000 dólares por ser la mejor de esta temporada de la reconocida competencia de cocina.

La exparticipante de La Casa de los Famosos 4, quien al comienzo se declaró inexperta en los fogones, aprendió sobre preparaciones culinarias durante el programa de telerrealidad, al punto que llegó a la fase final con Lorena Herrera, Salvador Zerboni y Paco Pizaña.

“¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No puede ser que yo sea la ganadora de Top Chef VIP 4”, dijo la periodista luego de conocer que se llevó el primer lugar de este concurso.

Los otros famosos que han ganado esta competencia son Lambda García, Alana Literas y Paty Navidad.

Cristina Porta triunfa en Top Chef VIP 4

Paco Pizaña, con quien tuvo una relación muy cercana, lo que causó controversia por tener una relación, dijo que habían logrado su objetivo de llegar juntos a la final. “Me encanta que tú seas la ganadora, te lo mereces, has luchado, trabajado”, comentó el actor mexicano.

Cristina Porta habló de la persona que la impulsó a vivir esta experiencia: “Gracias a mi madre, que es la persona que siempre ha confiado más en mí. Cuando le dije que iba a Top Chef, me dijo ‘no sabes cocinar’. Aun así me dijo ‘venga, va, esfuérzate’ y mira, mamá, lo que has hecho de tu hija, una tía que no se rinde y que hace absolutamente todo por ser la mejor”.

Además, le dedicó un mensaje a su team limón por ayudarla en este camino y demostrarle que no está sola. “Muchísimas gracias, los llevo aquí (en el corazón) los amo”, afirmó.

La dedicación y creatividad de la española fueron un factor clave para que se convirtiera en la vencedora de esta edición. Por ejemplo, el postre que presentó en la final fue una mousse de chocolate blanco con matcha y en el interior tenía un gel con agar-agar y otros ingredientes.

Sencillamente… magia 🪄

Si Cristina no gana hoy será un auténtico robo!!

Sus platos… otro nivel



Toño está orgulloso de ti y nosotros más @Cris_Porta

Lo que has hecho estos meses en top chef fue increíble y has cerrado con broche de oro 👏🏻



#TopChefVIP4 #TeamPorta pic.twitter.com/h5qaNgHYid — 𝔸𝕝𝕓𝕚𝕥ª ✩ (@AlbitAlaron) October 7, 2025

La gran sorpresa es que el plato se develaba una vez los jueces lo rociaban con un té de jengibre y lima kaffir.

Estos detalles hicieron que Cristina Porta no solo demostrara todo lo que aprendió en Top Chef VIP, sino también que no se puso límites y se esforzó en dar lo mejor de sí para mejorar sus habilidades en la cocina.

