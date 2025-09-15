Cristina Porta: el análisis que hicieron sobre sus romances con hombres casados

En el programa Pica y se extiende analizaron a Cristina Porta, participante del reality show Top Chef VIP, por las relaciones que ha tenido con hombres con relaciones como Paco Pizaña y Paulo Quevedo.

En el show de entretenimiento, Douglas Bernal, terapeuta holístico, analizó qué ocurre con la española, pues muchos consideran que está repitiendo patrones.

“Hay algo que se llama el ADN espiritual, que tiene que ver con los patrones transgeneracionales. Puede estar pasando que haya patrones heredados, que son los que se heredan de las bisabuelas a las abuelas, de las abuelas a las madres y de las madres a las hijas”, comentó el venezolano.

Además comentó que puede ser que en la familia haya habido esta tendencia y por eso se ha exteriorizado en ella.

Douglas Bernal afirmó que la creadora de contenido busca hombres casados porque le dan una sensación de hogar, calidez. “De esa manera se va a sentir en esa confianza. Inconscientemente, puede estar repitiendo ese patrón por sentirse en esa atmósfera familiar”, comentó.

Ese nexo familiar lo busca por su signo cáncer, que la hace luchar por ese amor.

Carlos Adyan le preguntó las razones por las que la española puede estar buscando este tipo de relaciones. Ante la interrogante, el también astrólogo comentó: “En la historia han existido muchas Cristinas poderosas, y dentro de su nombre, hay una connotación de competitividad. Es una mujer desafiante, con carácter, temple, avasallante y se lleva lo que está por delante”.

Lourdes Stephen, por su parte, dio la teoría de que a la española puede que le guste sentirse refugiada en los realities a través del amor de un hombre y por eso se han visto este tipo de situaciones en los programas que ha participado.

Incluso, si revisamos más del historial amoroso de Cristina, tuvo un amorío con Luca Onestini en otro reality, teniendo así otro antecedente importante para entender todo lo que ha ocurrido recientemente.

