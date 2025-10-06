Venezuela asegura que mantiene comunicación con EE.UU. para proteger embajada en Caracas

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes sobre la supuesta detección de un plan para poner “explosivos letales” en la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Por ese motivo, indicó, las autoridades venezolanas mantienen comunicación con las estadounidenses para garantizar la seguridad de la sede diplomática.

La información la dio a conocer en una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, en la que aseguró que Washington recibió la alerta “con la rigurosidad del caso” y que los cuerpos de seguridad “protegen toda la zona donde se encuentra la embajada”.

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela. Foto: Ariana Cubillos / AP

Las declaraciones se produjeron un día después de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe negociador del régimen de Nicolás Maduro ante Estados Unidos, denunciara una presunta “operación de falsa bandera” planificada por “sectores extremistas de la derecha local” para detonar explosivos en la sede diplomática.

Afirmó que la advertencia fue transmitida por “tres vías distintas” a Washington y también a una delegación europea para que notificara a personal estadounidense sobre “la gravedad de la información”.

Cabello, por su parte, vinculó el supuesto plan con el “desespero del sector extremista” opositor, señalando directamente a la líder María Corina Machado y al excomisario Iván Simonovis como presuntos responsables intelectuales de “hechos violentos”.

En las últimas semanas, el régimen venezolano ha denunciado como “amenaza militar” el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe, que Estados Unidos justifica como parte de una operación antinarcóticos.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han reportado al menos seis enfrentamientos con presuntas embarcaciones de narcotráfico en la zona, con varios fallecidos.

Y en medio de este panorama, Nicolás Maduro envió una carta al papa León XIV para solicitar su “apoyo especial” para consolidar la paz en Venezuela, según informó el canciller Yván Gil.

