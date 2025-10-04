FBI desmantela presunto esquema de lavado de dinero ligado a los hijos de Maduro

Dos hombres enfrentan cargos en Estados Unidos tras ser señalados por las autoridades federales de participar en un plan de lavado de dinero vinculado a los hijos del gobernante venezolano Nicolás Maduro, informó este sábado la cadena FOX.

Los acusados fueron identificados como Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, quienes, de acuerdo con la investigación del FBI, habrían abierto cuentas bancarias en territorio estadounidense para familiares y socios de Maduro.

A través de esas cuentas, supuestamente se canalizaron transferencias procedentes de individuos y compañías en Venezuela.

Las pesquisas comenzaron en 2019 y, tres años después, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal accedieron a mover $100,000 dólares, que habrían estado sujetos a sanciones internacionales.

Según el FBI, al menos $25,000 dólares lograron ingresar al sistema financiero estadounidense, en lo que sería parte de una red de blanqueo con ramificaciones en varios países.

El pasado 25 de septiembre, Komarczyk fue imputado en una corte de Miami por lavado de dinero y conspiración para efectuar transferencias sin licencia. En tanto, Carbajal, de nacionalidad uruguaya, enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin autorización.

Este último fue detenido cuando un vuelo de deportación procedente de República Dominicana hizo escala en Estados Unidos, mientras que Komarczyk permanece prófugo y se presume que está en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, calificó estas operaciones financieras como “salvavidas criminales” que sostienen al régimen venezolano. En declaraciones a la televisora, aseguró que Maduro es un “corrupto” y un “dictador narcoterrorista”, y advirtió que Estados Unidos “no será un refugio” para sus recursos.

El caso se conoce apenas días después de que los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Ashley Moody, presentaran un proyecto de ley para duplicar a $100 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro. La iniciativa también incluye una medida que prohíbe realizar negocios con empresas vinculadas a su gobierno.

