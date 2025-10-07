Nueva York va “mal encaminada” según 62% de los latinos; 48% apoya a Mamdani: encuesta Hispanic Federation

Casi dos tercios (62%) de los hispanos que viven en Nueva York cree que la ciudad va “en la dirección equivocada” y sólo 23% la ve “correctamente encaminada”, según una encuesta recién realizada por Hispanic Federation (HF), grupo que se define como “la principal organización latina sin fines de lucro del país”.

El sondeo, realizado en la cuenta regresiva para las elecciones del nuevo alcalde el 4 de noviembre, también arrojó que el asambleísta estatal demócrata Zohran Mamdani lidera con 48% de apoyo entre los votantes latinos de la ciudad, seguido de lejos por el ex gobernador Andrew Cuomo (24%), y el republicano Curtis Sliwa (14%). En tanto, 13% se declaró indeciso y el 2% dijo que planeaba sufragar por otra persona.

En general, los consultados dijeron estar “muy bien informados, motivados para votar y que priorizan el costo de vida y la seguridad pública como los problemas más urgentes de la ciudad, seguidos de la asequibilidad de la vivienda“, según el comunicado de prensa divulgado hoy.

La encuesta fue realizada por Lake Research Partners del 27 de septiembre al 1 de octubre a 600 votantes latinos registrados en la ciudad de Nueva York mediante entrevistas telefónicas en vivo y una mensajes de texto. Casi dos tercios (64%) de los neoyorquinos latinos afirmaron seguir las noticias sobre las elecciones a la alcaldía al menos varias veces por semana, y 32% dijo hacerlo a diario.

Los resultados de la encuesta destacaron que “de todas las propuestas presentadas por los diversos candidatos a la alcaldía, construir más viviendas asequibles en toda la ciudad es la más popular entre los votantes latinos”, con 90% de apoyo. También la inversión en programas de salud mental y respuesta a crisis (71%), la facilitación de la creación y gestión de empresas (66%) y la expansión de los programas de prevención de la violencia armada (66%).

Además, los votantes latinos de Nueva York están preocupados por su bienestar financiero a futuro: 65% afirmó estar preocupado por los ingresos, los ahorros y el empleo de su familia en los próximos años.

Los latinos constituyen la 2da comunidad y electorado más grande de la ciudad de Nueva York, y se proyecta que representarán casi 15 % de todos los votantes registrados para noviembre de 2025. Se estima que 3,2 millones de hispanos consideran la ciudad de Nueva York su hogar y 1,7 millones son elegibles para votar este año. Durante las primarias demócratas de junio de 2025, votaron más de 165,000 latinos, rompiendo récords de participación electoral, según Hispanic Federation, organización fundada en 1990 en NYC.

Recientemente su campaña “La Voz de Mi Gente” colaboró ??con 10 subvencionados y socios en toda la ciudad para involucrar a más de 157,000 votantes en las primarias de Nueva York de 2025. Ahora, los resultados de esta encuesta se utilizarán para definir el mensaje del programa de divulgación no partidista de Hispanic Federation dirigido a los votantes latinos y para respaldar el informe “La Gran Manzana”, un plan de políticas con recomendaciones de las agencias y proveedores de servicios miembros de la federación sobre cómo el próximo alcalde y el próximo concejo municipal pueden mejorar la vida de casi 2,5 millones de residentes latinos.

“Los resultados de esta encuesta son sumamente reveladores de los problemas cotidianos que enfrentan los neoyorquinos latinos. No sorprende que el costo de vida y los problemas económicos sigan siendo las principales prioridades de los votantes latinos, mientras nuestra comunidad continúa luchando contra el aumento de los costos de la vivienda y la alimentación. Cualquiera que aspire a liderar la ciudad de Nueva York debe comprender y abordar estas prioridades, ya que los latinos son parte integral de lo que hace de esta ciudad la mejor del mundo”, declaró Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation. “Con estos hallazgos, HF continuará brindando mensajes culturalmente competentes y trabajando con nuestros miembros y socios en toda la ciudad para movilizar a los votantes a las urnas. Nuestros esfuerzos colectivos garantizarán que los latinos voten y sean escuchados en las próximas elecciones”, agregó.