Asesores de Trump quieren usar la fuerza militar para sacar a Maduro del poder

Asesores del presidente Donald Trump estarían presionando para llevar a cabo una intervención militar con el objetivo de derrocar a Nicolás Maduro.

Así lo informó The New York Times, que advierte sobre movimientos militares inusuales en el mar Caribe y un creciente discurso dentro del gobierno estadounidense a favor de un “cambio de régimen” en Venezuela.

Según el diario neoyorquino, entre altos funcionarios cercanos a Trump se encuentran Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional; John Ratcliffe, director de la CIA, y Stephen Miller, principal asesor del mandatario en política interior y Seguridad Nacional.

Ellos estarían impulsando una operación que implique el uso de la fuerza militar para sacar del poder al líder socialista.

De acuerdo con The New York Times, el gobierno de Trump ha justificado sus acciones bajo el argumento de que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con ciertos cárteles de la droga que ha designado como organizaciones terroristas.

Entre ellos, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, organizaciones dirigidas o protegidas por Maduro según las autoridades estadounidenses.

El rotativo detalla que, a finales de julio, Trump firmó una orden secreta en la que instruyó al Pentágono a “utilizar la fuerza militar” contra los grupos que su administración considera terroristas.

Desde entonces, el ejército estadounidense ha reforzado su presencia en el mar Caribe. Se desplegaron ocho buques de guerra, aviones de vigilancia P-8, drones MQ-9 Reaper, cazas F-35 en Puerto Rico y más de 6,500 efectivos en total.

Especialistas consultados por The New York Times advierten que ese despliegue militar “va mucho más allá de lo necesario” para operaciones antinarcóticos, lo que refuerza las sospechas de que la administración Trump prepara un escenario de intervención en Venezuela.

Fuentes citadas por el diario afirmaron que el Pentágono ya ha elaborado planes para extender la operación con posibles ataques dentro del territorio venezolano, aunque no está claro si se incluyen acciones dirigidas contra Maduro.

Tampoco se ha confirmado si Trump ha autorizado formalmente alguna ofensiva en ese país.

