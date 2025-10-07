Hallan muerto a latino reportado “secuestrado” en Queens, Nueva York

José Rodríguez fue encontrado muerto en su auto en Queens (NYC), dos horas después de que sus padres informaran a la policía que había sido secuestrado y retenido por un rescate de $10,000 dólares.

Rodríguez tenía 36 años y fue encontrado sin vida, desplomado al volante de su vehículo Honda Civic negro, estacionado cerca de 123rd St. y 89th Ave. en Richmond Hill, alrededor de las 10:10 p.m. del domingo, informaron hoy las autoridades.

La Policía de Nueva York aún desconoce cómo y cuándo murió Rodríguez y está investigando si realmente fue secuestrado. La Oficina Forense de la ciudad (OCME) está realizando una autopsia, acotó Daily News.

Dos horas antes de su hallazgo, sus padres se presentaron en la comisaría NYPD del Distrito 106 y declararon que habían recibido llamadas telefónicas de alguien que afirmaba que Rodríguez había sido secuestrado y exigía un rescate de $10,000 dólares. Luego la policía utilizó lectores de matrículas para encontrar el auto de Rodríguez, según las fuentes. Al momento no hay más información disponible, mientras la pesquisa sigue abierta.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. El domingo 28 de septiembre una mujer fue hallada muerta en un parque de Queens con un costoso bolso Chanel aún colgado al hombro. Los agentes que respondieron a una llamada al 911 encontraron a la víctima, identificada luego como Hui Fang, cerca de College Place y la 5ta Avenida en College Point.

Igualmente en septiembre fue encontrado en un parque del condado de Atlantic de Nueva Jersey el cuerpo de Jefferson Smith, un hombre de 55 años que había desaparecido días antes, reportó Patch.com. También fue hallado muerto un adolescente de 17 años que había sido reportado desaparecido en ese estado.

También se sospecha que los restos encontrados la semana pasada en Flushing, Queens (NYC) son de Richard Albright, un enfermero desaparecido en 2021 cuando tenía 69 años, y quien posiblemente fue víctima de un robo.

