Hallan muerto a adolescente en NJ horas después de ser reportado desaparecido

Un adolescente de 17 años que había sido reportado desaparecido en Nueva Jersey fue encontrado muerto horas después, anunciaron ayer las autoridades.

El adolescente, cuya identidad no ha sido revelada, fue reportado inicialmente como desaparecido el domingo poco antes de las 11:20 p.m., según un comunicado de prensa de la Fiscalía del condado Middlesex. Su desaparición provocó la intervención de los agentes del Departamento de Policía de Plainsboro, quienes rastrearon la zona de Hilltown Court en busca de cualquier rastro.

“La búsqueda se llevó a cabo durante varias horas y no se encontró al joven de 17 años”, declaró la fiscalía. El menor fue finalmente encontrado inconsciente la mañana del lunes, alrededor de las 7:45, en una zona cercan a lo largo de Grovers Mills Road, también en Plainsboro. Lo declararon muerto en el lugar.

Hasta el momento las autoridades han ofrecido pocos detalles adicionales sobre la desaparición del adolescente, y aún no se ha revelado la causa y momento de su deceso, acotó Daily News. La investigación sigue abierta y las autoridades han pedido a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con la policía de Plainsboro.

El hecho sucedió apenas días después de que fuese encontrado en un parque del condado de Atlantic de Nueva Jersey el cuerpo de Jefferson Smith, un hombre de 55 años que había desaparecido el 9 de septiembre.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. El lunes, el torso de una mujer fue encontrado por trabajadores de saneamiento dentro de una bolsa de basura en un parque en Rosedale, Queens (NYC), cerca del aeropuerto JFK.

En agosto una joven fue hallada muerta y descompuesta dentro de una bolsa de basura en una autopista en Queens (NYC) por un empleado del Departamento de Transporte (DOT). A principios de julio un automóvil rescatado del agua con restos humanos en su interior en Long Island (NY) puso fin a una larga investigación sobre Robert Long, una persona de 62 años reportada desaparecida en 2011.

También ese mes hallaron muerta a una mujer que se lanzó al Hudson River en Manhattan. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde noviembre, cuando su padre fue víctima de un homicidio. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia cerca de Gilgo Beach, fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes.

En abril Petros Krommidas, joven político que se postulaba para un escaño en la Legislatura del condado Nassau en Long Island (NY), desapareció y su ropa, celular y auto fueron encontrados cerca de una playa en Long Beach. Su paradero sigue siendo desconocido.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

Desde 1970 Denise Marie Sheehy desapareció en Queens (NYC), en lo que se considera uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York y todo EE.UU. Desde hace más de seis años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda