Nueva York: el tiempo para hoy martes 7 de octubre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 66 grados Fahrenheit (19ºC). Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 5% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 46% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 9.32 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:58 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:29 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá más nubes que claros con lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 70 grados Fahrenheit (10 y 21 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias comunes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y notables precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.