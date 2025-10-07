Schumer niega conversaciones bipartidistas sobre atención médica tras afirmación de Trump

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, expresó que no hay conversaciones bipartidistas pendientes sobre el término de los subsidios al seguro de salud pese a una afirmación que hizo el presidente Donald Trump.

El mandatario republicano declaró a los medios de comunicación desde el Despacho Oval que “estamos negociando con los demócratas, lo cual podría resultar en resultados muy positivos… en materia de salud”. Después, reiteró que “estamos hablando con los demócratas” sobre el tema, pero no especificó con quién supuestamente había conversado.

Sin embargo, el líder de la minoría del Senado dijo que “la afirmación de Trump no es cierta, pero si finalmente está listo para trabajar con los demócratas, estaremos en la mesa”.

Asimismo, Hakeem Jeffries, líder demócrata de la minoría de la Cámara de Representantes, declaró por separado a la prensa que la Casa Blanca republicana había guardado silencio desde una reunión en el Oficial Oval hace una semana, informó POLÍTICO.

Los demócratas han hecho de la extensión de las subvenciones que vencen (disponibles para los planes de seguros ofrecidos en las bolsas de la Ley de Atención Médica Asequible) una demanda central en la lucha contra el cierre de gobierno. Así, han presionado a los conservadores para que negocien, pero los líderes republicanos en el Capitolio han dicho que primero se debe abrir las agencias gubernamentales.

Por su parte, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, expresó que el mandatario republicano no estaba hablando con los demócratas mientras siga el estancamiento del cierre.

Los senadores republicanos dijeron que el gobierno de Trump se mantiene informado sobre los detalles de lo que están discutiendo, un grupo bipartidista de senadores que están buscando una manera de salir del cierre.

“Si el presidente Trump y los republicanos finalmente están listos para sentarse y lograr algo en materia de atención médica para las familias estadounidenses, los demócratas estarán allí, listos para hacerlo realidad”, apuntó Schumer el lunes.

Sigue leyendo: