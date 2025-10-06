Cierre de gobierno podría retrasar anuncio de aumento de pagos a jubilados

Millones de jubilados podrían tener que esperar más tiempo para saber cuánto aumentarán sus pagos del Seguro Social el próximo año, debido al cierre parcial del gobierno federal.

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tenía previsto anunciar el ajuste por costo devida (COLA) para 2026 el 15 de octubre, coincidiendo con la publicación del informe de inflación de septiembre elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Sin embargo, con gran parte del personal del BLS en licencia obligatoria por el cierre, ese informe -y otros indicadores económicos clave- podrían retrasarse, según informó USA Today.

El aumento anual del Seguro Social depende directamente de esos datos de inflación, por lo que sin el reporte del BLS, la SSA no puede calcular el ajuste correspondiente.

A pesar de esta posible demora, los pagos mensuales a jubilados y beneficiarios continuarán con normalidad, ya que el financiamiento del programa no está sujeto al presupuesto aprobado por el Congreso.

La analista independiente en políticas de Seguro Social y Medicare, Mary Johnson, explicó que, aunque el cierre podría aplazar el anuncio, los datos ya se encuentran recopilados: “Un cierre del gobierno podría retrasar el anuncio del COLA, pero hay que recordar que la información de septiembre ya fue recolectada”.

De acuerdo con los registros históricos, la única vez que se ha pospuesto un anuncio del COLA fue en octubre de 2013, durante otro cierre de gobierno prolongado.

El mes pasado, la organización The Senior Citizens League (TSCL) calculó que el próximo ajuste sería de 2.7%, lo que incrementaría el pago promedio mensual de los trabajadores jubilados de $2,008 a $2,062, es decir, un aumento aproximado de $54 dólares.

El COLA (por sus siglas en inglés) se utiliza cada año para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

El aumento actual, correspondiente a 2025, fue de 2.5% y entró en vigor a inicios de este año.

Hasta el momento, la SSA no ha emitido declaraciones oficiales sobre un posible retraso en el anuncio del ajuste para 2026.

