Secretario de Transporte alertó que los retrasos aéreos se agravarán mientras continúe el cierre del gobierno

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió este martes que los retrasos y cancelaciones de vuelos podrían agravarse si el cierre del gobierno se prolonga. La escasez de personal en los centros de control aéreo empieza a comprometer la capacidad operativa del sistema.

Según explicó en una rueda de prensa, muchos controladores trabajan sin recibir sueldo, lo que ha llevado a algunos a ausentarse o buscar empleos temporales fuera del sector.

“Si detectamos problemas en la torre que afecten la capacidad de los controladores para manejar eficazmente el espacio aéreo, reduciremos la frecuencia de vuelos, y eso implicará más retrasos o incluso cancelaciones”, señaló Duffy desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

“Estoy dispuesto a hacerlo antes de poner en riesgo la vida de alguien en el aire”, agregó.

Tráfico ralentizado en algunos aeropuertos de Estados Unidos

La Administración Federal de Aviación confirmó que al menos una docena de sus instalaciones enfrentaron escasez de personal el lunes, lo que provocó interrupciones en vuelos a nivel nacional.

En un comunicado citado por NPR, la agencia indicó que “ralentiza el tráfico en algunos aeropuertos para garantizar la seguridad de las operaciones” cuando aumentan las ausencias de controladores, e instó a los viajeros a revisar su portal para conocer los impactos en tiempo real.

La Administración Federal de Aviación anunció el lunes que 12 torres de control en aeropuertos de Estados Unidos operarán con personal reducido o permanecerán cerradas, como consecuencia directa del cierre del gobierno federal y la falta de pago a los trabajadores de control aéreo.

Entre las instalaciones afectadas se encuentran las torres de los aeropuertos de Phoenix, Denver, Newark, Jacksonville, Chicago, Washington D.C. y Hollywood, cuya torre de control cerró completamente.

La decisión fue confirmada en una alerta emitida por el propio aeropuerto, que advirtió de posibles interrupciones y retrasos en los vuelos programados.

El cierre del gobierno, vigente desde el 1 de octubre, se debe a desacuerdos entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento federal y los subsidios a la atención médica. Mientras el conflicto político persiste, los efectos comienzan a sentirse en los servicios esenciales, especialmente en el transporte aéreo.

