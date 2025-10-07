Trump acusa a los demócratas de un “ataque kamikaze” por el cierre del gobierno

El presidente Donald Trump calificó este martes el cierre parcial del Gobierno federal como un “ataque kamikaze” por parte del Partido Demócrata, al que responsabilizó por la paralización de las agencias federales desde el 1 de octubre.

“Ellos iniciaron el cierre de Gobierno. Es como un ataque kamikaze suyo. No tienen nada que perder. Perdieron las elecciones presidenciales por goleada”, declaró Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El mandatario sostuvo que los demócratas “no tienen líder” y que su partido “está fuera de control”, mientras insistió en que el cierre es consecuencia directa de su negativa a aprobar una extensión presupuestaria en el Congreso.

El estancamiento mantiene a más de un millón de empleados federales sin trabajo ni salario.

Los republicanos buscan mantener el gasto bajo control, mientras los demócratas reclaman mayores fondos para sanidad y programas sociales. Trump acusó además a la oposición de querer “expandir los servicios de salud para migrantes indocumentados”, algo que los demócratas niegan.

Preguntado sobre los retrasos en aeropuertos por la falta de controladores, el presidente replicó que se trata de “retrasos de los demócratas”, reiterando su estrategia de atribuirles toda la responsabilidad por la crisis presupuestaria.

Reducir el tamaño del gobierno

El jefe de Estado adelantó que el cierre también podría servir para “reducir el tamaño del Gobierno”, y sugirió que algunos de los recortes serán anunciados próximamente.

“Vamos a cuidar de nuestra gente. Hay personas que quizás no merecen que las cuidemos, y las cuidaremos de otra manera”, señaló.

Antes de la votación fallida del lunes en el Senado, Trump había insinuado que mantenía conversaciones con los demócratas sobre una posible reforma sanitaria, aunque el líder de la minoría, Chuck Schumer, desmintió cualquier negociación.

“La afirmación de Trump no es cierta, pero si finalmente está dispuesto a colaborar, estaremos presentes en la mesa”, respondió Schumer. “Durante meses, los demócratas han pedido a Donald Trump y a los republicanos del Congreso que se sienten a la mesa y colaboren con nosotros para ofrecer una atención médica más económica y mejor para el pueblo estadounidense”.

Con información de EFE.

