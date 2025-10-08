A golpes mataron a pasajero en el Metro de Nueva York

Un hombre murió tras ser encontrado ayer golpeado en la estación Jay St-Metrotech del Metro de Nueva York en Brooklyn.

Otro hombre fue detenido después de que el Departamento de Policía de Nueva York publicara fotos de vigilancia del sospechoso. Según un video de vigilancia, la víctima no identificada sufrió una fractura de cráneo tras ser brutalmente golpeada y pateada en la cabeza hasta 15 veces frente a los torniquetes de la estación.

Los agentes acudieron a la estación después de las 3 p.m. del martes, donde encontraron inconsciente al hombre, quien posiblemente tenía unos 50 años. Lo trasladaron al New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital en estado crítico y posteriormente fue declarado muerta.

NYPD dijo que, antes de ser detenido, el sospechoso fue visto por última vez subiendo a un tren de la línea 2 con destino a El Bronx. No está claro el motivo del ataque. La investigación continúa abierta. Se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Fue el 3er deceso en el Metro de Nueva York en menos de una semana, luego de dos niñas víctimas de surfeo ilegal también en Brooklyn la madrugada del sábado.

En lo que va de año, los delitos relacionados con el transporte público en la ciudad de Nueva York han disminuido 4.3%: hasta el 5 de octubre, se habían registrado 1,598 delitos en comparación con los 1669 al mismo período el año pasado. En tanto, el número de agresiones graves se ha mantenido estable en lo que va de año en comparación con 2024: 435 hasta el 5 de octubre, según las estadísticas de delincuencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), destacó Daily News.

Sin embargo, la violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según una encuesta semestral de la MTA. Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023 determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

A fines de septiembre Luis Pallchisaca, joven de 21 años, fue acusado como sospechoso de apuñalar indiscriminadamente varias veces a un pasajero en un vagón en movimiento del Metro de Nueva York en Queens, dejándolo gravemente herido. También ese mes un hombre de 62 años fue arrestado como sospechoso de portar un machete, una lanza, una ballesta pequeña y 12 cuchillos en una estación del Metro de Nueva York en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial.

En agosto Carlos Rivera (21) fue arrestado y acusado como sospechoso de apuñalar en el cuello a una pasajera que entraba a una estación del Metro en Chelsea, Manhattan. La semana previa un pasajero murió al ser golpeado por un tren durante una pelea en una estación del Metro en Brooklyn. Días antes William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro en Queens en 2022.