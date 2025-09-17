Pasajero con machete y 12 cuchillos causó pánico en estación del Metro en Times Sq de Nueva York

David Bromberg, hombre de 62 años, fue arrestado ayer como sospechoso de portar un machete, una lanza, una ballesta pequeña y un alijo de armas blancas en una estación del Metro de Nueva York en Times Square, meca turística y teatral de fama mundial.

Agentes de la Policía de Nueva York detuvieron a Bromberg en el andén Uptown de las líneas A/C/E en la estación de la calle 42 cerca de la 8va Avenida alrededor de la 1:20 a.m. del martes tras avistar la empuñadura de un machete que sobresalía de su cintura, informaron las autoridades.

Los policías lo detuvieron sin incidentes y le quitaron el machete. Posteriormente encontraron en su cuerpo diversas armas, incluyendo una lanza y ballesta pequeñas, un par de puños metálicos y 12 cuchillos y dagas. No se reportaron heridos en el incidente y no está claro si Bromberg tenía intención de usar alguna de esas armas.

Tampoco se reveló de inmediato si las armas se encontraron en alguna bolsa en posesión de Bromberg o si estaban en sus bolsillos o debajo de la ropa. La policía le impuso 18 cargos por posesión de armas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según la última encuesta semestral de la MTA. La violencia es constante en el transporte público de NYC. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Las agresiones en el subterráneo siguen siendo preocupantes y han aumentado 7%, de 325 casos a estas alturas el año pasado a 349, según las estadísticas del NYPD citadas por Daily News. Un reciente estudio privado, analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

A principios de agosto Carlos Rivera (21) fue arrestado y acusado como sospechoso de apuñalar en el cuello a una pasajera que entraba a una estación del Metro en Chelsea, Manhattan. La semana previa un pasajero murió al ser golpeado por un tren durante una pelea en una estación del Metro en Brooklyn. Días antes William Blount fue condenado a la pena máxima por atacar brutalmente a martillazos a la científica Nina Rothschild en la cabeza durante un robo en una estación del Metro en Queens en 2022.

A mediados de junio un hombre de 50 años fue hallado apuñalado en la nuca en una estación en Greenwich Village y aunque fue trasladado vivo al hospital murió después, siendo oficialmente el 2do homicidio este año en el Metro de Nueva York.

Busque ayuda