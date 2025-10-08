Despiden a Myrka Dellanos de Telemundo

Este miércoles 8 de octubre, se informó que Mirka Dellanos dejará Telemundo y ‘La Mesa Caliente’, programa en el que estuvo durante tres años.

Según ‘Las Top News’, la presentadora cubana fue convocada por el departamento de recursos humanos este mismo 8 de octubre para ser notificada. La noticia la recibió justo antes de que se tuviera que graba ‘La Mesa Caliente’.

Por los momentos, Dellanos no ha dado declaraciones sobre su salida y tampoco se han explicado las razones que llevaron a Telemundo a tomar esta decisión. Mientras tanto, durante el programa, Giselle Blondet confirmó la noticia.

“Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos su valiosa contribución a nuestro show desde su lanzamiento. Si duda alguna, Myrka ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes”, dijo Blondet.

La presentadora entró a ‘La Mesa Caliente’ en 2022 junto con Giselle Blondet, Verónica Bastos, y Alix Aspe, quien dejó el programa tiempo después.

El despido se da días después de que se publicara una entrevista en el podcast de Rodner Figueroa en la que habló sobre varios temas, entre ellos sobre su relación con Univision y aseguró que la llegaron a irrespetar.

Además de Dellanos, Telemundo también despidió Jessica Maldonado, quien era corresponsal en Los Ángeles de ‘Al Rojo Vivo’.

Sigue leyendo:

• Myrka Dellanos causa polémica por comentario en La Mesa Caliente sobre México

• Myrka habla de Biden, pero surgen diferencias con Giselle y Verónica

• Myrka Dellanos asegura que Univision no la respetó