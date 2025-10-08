window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

EL Award 2025: Eddie Cuesta

Director Ejecutivo, Dominicanos USA (DUSA)

Eddie Cuesta

Crédito: Cortesía

Por  Victoria Infante

A Eddie Cuesta le preocupa mucho lo que está sucediendo con la comunidad inmigrante actualmente. Sin embargo, su manera de luchar es guiándola en el proceso cívico, social y económico a través de la organización que dirige.

Cuesta es Director Ejecutivo de Dominicanos USA, una organización fundada en 2013 que tiene, entre otros, dos programas fundamentales, uno sobre registro y movilización de votantes, y el otro, una clínica gratuita de asistencia para la solicitud de ciudadanía.

“Mi compromiso nace de mi historia”, dijo Cuesta. “Llegué con mi familia de la República Dominicana a un lugar llamado Manhattan Valley, en la zona norte de Manhattan”.

Era la década de los sesenta, y desde muy joven se dio cuenta de cómo la participación de la comunidad ayudó a su familia a salir adelante. Esa experiencia lo inspiró a trabajar por su gente, y de esa forma asegurar que las nuevas generaciones tuvieran más oportunidades.

En ese tiempo, los puntos de reunión de esa comunidad eran en los clubes locales y otros lugares informales, como el garaje del padre de Cuesta, que servía no solo para estacionar vehículos, sino para que los grupos de dominicanos charlaran y se organizaran.

Esos grupos generaron interés en los políticos no latinos de la zona, que vieron el crecimiento de esa comunidad y que comenzaron a buscar la manera de conocer a ese pujante grupo de inmigrantes.

“Creo que eso fue lo que me inspiró a ser parte de lo que hizo mi padre”, dijo. “De poder ayudar a la comunidad”.

Sin embargo, Cuesta reconoce que los dominicanos enfrentan todavía bastantes desafíos, como la falta de acceso a la información, barreras económicas y educativas y vivienda asequible.

La buena noticia es que se está viendo un cambio, y hoy en día, dijo Cuesta, hay más jóvenes participando en el proceso cívico del voto. Desde que inició su programa de ciudadanía, DUSA ha ayudado a más de 3 mil personas a solicitar la ciudadanía.

Cuesta, quien es “alérgico” a los reconocimientos, dijo que el éxito de DUSA se debe a todo el equipo detrás de la organización.

“Esto es solo parte del trabajo que hacemos”, dijo. “Y aún tenemos mucho por hacer”.

