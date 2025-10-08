EL Awards 2025: Arturo Martínez

Arturo Martínez tiene el trabajo más divertido del mundo. Es agente de contrataciones y jefe de piso de El Gran Combo de Puerto Rico, o los Rolling Stones de la salsa, como los define él.

“Cuando me dicen, ‘¿qué haces?’, digo que soy como un babysitter [niñero], pero elegante”, dijo el Ejecutivo de Entretenimiento.

En otras palabras, Martínez es el encargado de lograr que en el escenario la banda que representa se vea impecable, aunque habrá veces en las que las cosas no estén totalmente bajo su control.

Por ejemplo, hace unas semanas El Gran Combo viajó a Europa y la aerolínea perdió las maletas, todos los instrumentos musicales y los trajes de los integrantes. Martínez corrió a conseguir camisetas negras y se arregló con una banda alterna para que le prestara los instrumentos al Combo.

“A sus 62 años de existencia y todavía pasando por estos problemas”, dijo Martínez. Pero lo mejor de todo fue que el público que asistió a los shows no se dio cuenta de todo el drama con la banda, dijo.

La carrera de Martínez como agente de artistas comenzó por accidente. Él quería ser rapero, pero se dio cuenta de que su talento en este arte era limitado. En lo que era hábil era en muchas otras cosas relacionadas con la música, por ejemplo en la edición y en la curaduría de temas.

Primero trabajó con unos DJs de Nueva York, con quienes estuvo girando; luego otro artista lo contrató y ahí comenzó formalmente su carrera como agente de contrataciones. Desde 1997 trabaja con El Gran Combo y más recientemente se convirtió en representante del comediante de ascendencia dominicana, Radel Ortiz.

Martínez, quien es hondureño, ahora busca ser una guía para las generaciones que vienen. En sesiones de video ofrece una clase magistral en donde habla de asuntos como marcas registradas, redacción publicitaria, derechos de autor y cómo hacer giras con los artistas.

También es parte de One Degree of Separation, una red de creadores, maquilladores, cantantes, músicos y otros especialistas que comparten información sobre ofertas de trabajo y otros recursos.

“Mi trabajo es enseñar a los próximos que vienen”, dijo. “Dar la oportunidad, como me la dieron a mí”.