EL Awards 2025: Carlos Medina

Cuando era pequeño, Carlos Medina era tan aguerrido, que su padre le sugirió que estudiara leyes. Años más tarde, después de graduarse de la Escuela de Derecho de Rutgers, parecía que la vida de Carlos ya estaba resuelta cuando comenzó a trabajar en un despacho de abogados.

Pero era tan bueno trayendo clientes al despacho, que eso hizo que descubriera que tenía un gran talento para las ventas. Tiempo después, dejó su carrera de abogado y compró la empresa Robinson Aerial Surveys, que ofrece servicios de fotografía aérea, levantamiento y mapeo aéreo, mapeo fotogramétrico y agrimensura.

“Creo que traigo lo emprendedor de mi padre”, dijo Carlos, hijo de inmigrantes cubano y puertorriqueña.

Desde 2012, Medina es parte de la Cámara de Comercio Hispana Estatal de Nueva Jersey. Actualmente es el presidente y director ejecutivo de esta organización que aglomera a más de 125 mil dueños de negocios hispanos.

Además, es productor ejecutivo y conductor del programa ¿Qué pasa NJ?, que se transmite por PBS y que tiene como fin entrevistar a presidentes de compañías, empresarios, atletas, funcionarios, actores, cantantes y otros miembros de la comunidad hispana.

“Mi padre fue una gran inspiración”, dijo. “Era una persona a la que le gustaba ayudar a la gente, hacer networking; siempre me dijo que ayudara a la gente”.

Por si esto no fuera suficiente, Medina es miembro de la junta de Horizon Blue Cross Blue Shield de Nueva Jersey, la compañía de seguros de salud más antigua y extensa de Nueva Jersey, que genera 18 mil millones de dólares al año.

Medina encuentra el tiempo para hacer todo esto, y aunque tiene 58 años, los planes de retirarse todavía no están en la mira.

“Me gusta estar corriendo siempre. Creo que si paro me aburro”, dijo.