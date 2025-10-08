EL Awards 2025: Carlos Rivera

Mudanzas constantes, pasar de una escuela a otra, vivir con familias diferentes, problemas financieros y alojarse con frecuencia en refugios para personas sin hogar, son solo algunas de las situaciones que Carlos Rivera vivió en su infancia y adolescencia.

Un día, cuando estaba en el primer año de universidad, Rivera consiguió un trabajo como conserje en las oficinas de un edificio del centro de Nueva York. En un momento, mientras tiraba una enorme bolsa de basura, algo explotó dentro de él.

“Estaba frustrado, y dije, ‘esto no es suficiente para mí, tengo que hacer algo mejor que estar en esta vida de trabajo duro'”, recordó. “‘Tengo que seguir en la escuela, motivarme en mis estudios y salirme de aquí'”.

Encima de eso, por no haber recibido una asesoría adecuada por parte de una consejera, Rivera tardó más tiempo del normal en graduarse, perdió la ayuda financiera y terminó pagando de su bolsillo.

Haber experimentado todo esto lo inspiró a trabajar para que otros estudiantes no pasaran por lo que él pasó. Luego de graduarse de la licenciatura en Educación Empresarial, comenzó a desempeñarse como asesor de admisiones en el Lehman College.

“Como alguien que se crió en El Bronx, que no tenía los recursos, el apoyo, y que tuvo dificultades académicas, quería asegurarme de que otros estudiantes no pasaran por lo mismo”, dijo.

Rivera estudió otra licenciatura, dos maestrías y acaba de comenzar su doctorado en Educación en la Universidad Capella.

Después de haber pasado por los departamentos de admisiones del Colegio Lehman y del Colegio Comunitario de El Bronx, Rivera se desempeña actualmente como Director de Admisiones y Reclutamiento del Hostos Community College de la City University of New York. En esta misma institución es Decano asociado interino de Desarrollo Estudiantil y Gestión de Matrícula. Está en espera de su confirmación en este puesto.

En más de dos décadas, Rivera, quien es de ascendencia puertorriqueña, ha ayudado a miles de jóvenes a continuar sus estudios.

“No soy profesor y no enseño en un salón de clases, pero puedo decirte cómo motivarte para ir a la universidad”, asegura.