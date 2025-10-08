EL Awards 2025: David Guzmán

Estar a cargo de partir el pastel —o torta, según sea el caso—, y luego distribuir correctamente cada rebanada, es una manera de explicar lo que David Guzmán hace como Contralor Corporativo de NYC Health + Hospitals.

“Es una buena analogía”, dijo Guzmán. “Soy el que firma los cheques en mi organización”.

Se trata del sistema hospitalario público más grande del país, y como contralor, supervisa las operaciones de contabilidad, informes financieros, tesorería, nómina y cuentas por pagar de este sistema de salud, que genera más de 11 mil millones de dólares en ingresos operativos.

Lo curioso sobre Guzmán, es que aunque estaba interesado en explorar otras opciones, las clases en la universidad que siempre estaban disponibles eran las de finanzas. El resto tenían mucha demanda y se llenaban muy pronto.

Al final, acumuló tantos créditos en esa área que decidió hacer su especialidad en finanzas; cursó la maestría en Administración Pública en el Colegio Baruch.

Su primer trabajo fue en el Hospital Coney Island —ahora South Brooklyn Health—, donde estaba a cargo de las cuentas de los pacientes y de inscribirlos en el seguro médico. Después fue promovido a otras áreas y ocupó puestos como el de Director Financiero y Director de Operaciones, ambos en NYC Health + Hospitals/ Elmhurst.

A Guzmán lo inspiró ir a la universidad la situación tan dramática que veía en las calles del proyecto habitacional donde creció, en Brooklyn.

“Lo que veía a mi alrededor era gente que no iba a la escuela, que vendía drogas, que iba a la prisión”, dijo. “Y yo no quería eso”.

Su salvación fue una familia unida, con una madre que se dedicaba al hogar y un padre que trabajaba en una fábrica que proveía y que se preocupaba por sus hijos.

En un futuro, a Guzmán le gustaría ser Director Ejecutivo del hospital o Director Financiero de un sistema de salud.

“Cuando sienta que ya llegué a un punto que ya aprendí todo, es el momento de hacer algo más”, dijo. “Quiero ir a donde haya más que aprender y crecer”.