EL Awards 2025: Dennis Carrión, Esq.

Dennis Carrión es un abogado al que le indigna que su comunidad latina no esté bien representada cuando está en problemas o cuando necesita ayuda legal.

“Hay firmas en Nueva York donde los abogados y el equipo no reflejan esa comunidad”, dijo. “No hablan español, no conocen la cultura”.

Algo que le enorgullece de Carrion Accident & Injury Attorneys, PLLC, despacho de abogados que fundó en 2018 y del que es socio, es que todo su equipo habla español, por lo que ningún cliente tiene que hablar a través de un intérprete.

“Nos comunicamos con el cliente cara a cara”, dijo. “Podemos hablar de esa cultura tan rica que nos une”.

Carrión siempre supo que quería ser abogado, aunque no sabía en cuál rama de las leyes se especializaría. Decidió enfocarse en accidentes de auto y de la construcción cuando se dio cuenta de la gran necesidad que había en su comunidad y porque nada le da más satisfacción que cuando gana un caso para algún cliente.

“A un peruano que llegó hace tres años logré que le dieran dos millones de dólares”, dijo. “Eso es para mí lo mejor”.

Carrión, —de madre cubana y padre puertorriqueño—, estudió la carrera de abogacía en el Centro de Derecho Jacob D. Fuchsberg de la Universidad de Touro, donde se graduó con los máximos honores. Fue el primer estudiante en Nueva York en terminar los estudios de derecho, presentar el examen y ser admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en solo dos años. Pocos meses después, también fue admitido en el Colegio de Abogados de Florida. Actualmente, trabaja para clientes de Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

En toda su trayectoria, Carrión y su despacho han representado a miles de clientes y han ganado millones de dólares para ellos. Ahora aspira a tener el despacho con enfoque en la comunidad latina más grande de Nueva York.

“Un latino que vino [a este país] hace tres años no tiene que ir con un abogado que no sabe español y con el que no puede conectar”, dijo. “Yo por eso elegí esta carrera, porque con ella puedo cambiar vidas”.