EL Awards 2025: Édgar R. Santana

Édgar R. Santana tiene muy claro de quién heredó la ética de trabajo que lo ha llevado a ser el latino con el rango más alto en el gobierno del estado. Actualmente es Secretario Ejecutivo Adjunto de la Gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

“Sin duda mis padres”, dijo Santana. “Mi mamá era costurera y mi papá era carnicero”.

La madre de Santana tenía su propio taller en Castle Hill, en El Bronx, y cuando era época de graduaciones trabajaba siete días a la semana para poder entregar todas las órdenes a tiempo.

“No dejaba que nadie se quedara sin su vestido”, dijo. “No cobraba cientos de dólares por los vestidos; cobraba lo que sabía que la gente podía pagar. Pero entregaba cada prenda como si fuera de un millón de dólares”.

Su papá, por su parte, conducía un camión en el que entregaba carne a bodegas de El Bronx, Brooklyn y Manhattan. Salía a trabajar a las 5 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche.

Ambos padres tuvieron poca educación académica y no querían que la situación se repitiera con sus hijos. Siempre les dijeron que los estudios eran importantes como medio para tener éxito.

Santana posee una maestría en Ciencias de la Gestión, una en Administración y Dirección de Empresas y pronto comenzará un doctorado en Administración de Empresas.

En su calidad de secretario, está a cargo de nombramientos, asuntos del gabinete, asuntos federales, administración de recursos humanos y finanzas.

La llegada de Santana al gobierno estatal fue debido a una casualidad. Cuando estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas, pensó que terminaría trabajando en una gran corporación. Sin embargo, un consejero le recomendó hacer sus prácticas como voluntario de la entonces Senadora Hillary Clinton.

Cuando Santana terminó su pasantía le ofrecieron quedarse y así fue escalando hasta llegar a la oficina de la gobernadora.

Por ahora, Santana está enfocado en su trabajo como servidor público y en cursar su doctorado en Administración de Empresas. Si la gobernadora Hochul se reelige el próximo año se quedará ahí hasta el final del mandato. Aunque también está considerando postularse para un puesto público.

“Creo que estoy en una buena posición para hacerlo”, dijo.