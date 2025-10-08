EL Awards 2025: Erick Alfonso

El Doctor Erick Alfonso estaba tan apasionado con el físicoculturismo, que por un tiempo fue un atleta que participó y ganó premios en competencias estatales.

“Lo hice por un par de años y me gustó”, dijo. “Pero requiere de mucho tiempo y dedicación, y uno pasa un hambre insoportable”.

Sin saberlo, la pasión por esa disciplina, así como su amor por el beisbol, fue lo que sacó adelante a Alfonso, un chico que faltaba mucho a clases y a quien no le importaban las calificaciones en la escuela. Él soñaba con llegar a las grandes ligas.

Pero un evento familiar cambió el curso de su vida y muy joven tuvo que comenzar a trabajar para ayudar con los gastos de la casa.

En la escuela, en todo era un estudiante promedio, menos en las materias relacionadas con la salud y los deportes. Cuando no sabía qué rumbo tomar, supo que le faltaban pocos créditos para ser maestro de educación física, algo que no había considerado. Al poco tiempo, ya estaba enseñando en una secundaria.

“Cuando estaba con los estudiantes, vi la diferencia que yo podía hacer en sus vidas a través de una relación con ellos, con sus padres”, dijo.

Después de varios años, alguien le dijo que si se convertía en director de escuela podría ayudar a más chicos. Alfonso regresó a la universidad para estudiar la maestría en Liderazgo y Administración Educativa y consiguió ser subdirector y luego director de una secundaria.

Luego, un profesor le dijo, “en lugar de ser Mister Alfonso, ahora tienes que ser Doctor Alfonso”. Y sin pensarlo volvió a la universidad para hacer un doctorado en Educación.

A sus 37 años, Alfonso, de padres cubanos, es Superintendente de las Escuelas Públicas de Belleville, un distrito con 5,200 estudiantes, ochenta por ciento de ellos latinos.

En 2024, fundó Alfonso Learning and Innovation Growth Network (ALIGN) Consultant Group, una empresa cuyo fin es fortalecer la educación en las comunidades menos favorecidas.

“Fundé ALIGN con la meta de cerrar la separación educativa entre las comunidades necesitadas y aquellas comunidades que siempre han tenido las oportunidades y los recursos”, dijo.