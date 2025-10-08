EL Awards 2025: Felipe Ayala Jr.

El común denominador en las funciones de Felipe Ayala Jr. como pastor asociado principal de la Life Changers Church of Manhattan Inc., como asesor académico del Colegio Comunitario de El Bronx, y como director ejecutivo de The Village NY, es su gran corazón para ayudar a los demás.

En el colegio comunitario, Ayala es parte de ASAP, un programa que ayuda a los estudiantes a terminar los estudios en no más de tres años. En otras palabras, es el encargado de darles el empujón para que se transfieran a la universidad.

Antes de eso, trabajó por 17 años en la Children’s Aid Society, donde colaboraba en el diseño y la implementación de planes de acceso a la universidad para los jóvenes.

En 2023, Ayala creó The Village NY, una empresa de la que es director ejecutivo y que se enfoca en ayudar a estudiantes a continuar en el colegio o en la universidad.

En todos los años que lleva como asesor, Ayala calcula que ha ayudado a miles de estudiantes.Y sabe que está haciendo bien su trabajo cuando, años después, regresan los chicos para contarle que son abogados, maestros, doctores o enfermeros.

“Vienen y me dicen, ‘si no hubiera sido por la ayuda que tú me diste, porque me seguiste empujando, no hubiera hecho esto'”, dijo. “Eso es lo que me sigue dando fuego para seguir haciendo este trabajo”.

Sobre su labor como pastor, Ayala explicó que recibió un llamado a través de una persona que lo conocía.

“Mi mamá se fue cuando yo tenía 13 años y nos dejó a mi hermano, a mi papá y a mí”, dijo. “Y yo vi la mano del Señor siempre con nosotros siempre poniendo a alguien que nos ayudó. Eran como ángeles en forma de humanos”.

Un día, hace casi 25 años, una conocida le dijo que era una persona muy generosa a la que le gustaba ayudar.

“Yo siempre fui alguien que tenía el corazón abierto para la gente”, dijo. “Yo sabía que era el tiempo para darle la vida mía a Jesucristo”.

Ahora Ayala tiene planes de hacer crecer su negocio porque quiere motivar a más chicos a que continúen sus estudios.

“Muchos de ellos son como yo”, dijo. “Tienen la misma historia que yo tengo, y necesitan alguien que les ayude”.