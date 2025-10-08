EL Awards 2025: Gary Merson

Desde muy pequeño, Gary Merson sabía que su futuro estaba en la televisión. No sabía en qué rama, pero estaba seguro de que la pequeña pantalla se iba a convertir en fuente de mucho aprendizaje y de muchas satisfacciones.

“Me gustaba la televisión en su conjunto”, dijo. “El periodismo [me gustó] ya de adulto”.

Lo que le llamó la atención a Merson cuando era chico era el tipo de periodismo que se hacía en su país, República Dominicana. Eran los tiempos en los que grandes figuras de los medios eran víctimas de un régimen opresor, y quienes para defenderse usaban nada más que las palabras.

“Era un periodismo muy aguerrido”, dijo Merson. “Yo decía, ‘si me uno a esta legión, con palabras se pueden corregir muchas cosas; hay formas de arreglar el sistema”.

Merson estudió la licenciatura en Artes Publicitarias, y después de graduarse continuó con materias relacionadas con el periodismo. Su primer trabajo como profesional fue en un canal de televisión en el departamento de diseño. Después de un tiempo, quiso hacer cosas diferentes.

“A los 20 años quería aprender todo lo que se hacía ahí”, dijo. “Me dieron luz verde para aprender a editar, dirigir y producir; me apasionaba el mundo de la producción”.

Su gran oportunidad llegó cuando uno de los presentadores renunció y Merson inmediatamente dijo “yo”. Le habían asignado hacerse cargo de los castings de los candidatos, y aunque él no tenía experiencia, le pidió permiso a su jefe para grabarse a sí mismo y participar en las pruebas.

“Mi jefe me dijo, ‘hazlo'”, recordó. “Y cuando vio mi video se impresionó, porque aunque yo nunca lo había hecho, era algo que veía todos los días”.

Su carrera iba viento en popa en Dominicana cuando la familia emigró a Estados Unidos. Merson decidió correr el riesgo de dejar su trabajo como presentador por algo incierto en su nueva casa, Nueva York. Llegó a este país en 2016, y desde entonces ha trabajado como reportero y presentador de Noticias Univision 41. En ese corto tiempo ya ha recibido dos premios Emmy y otros como el “Communicator Award”.

Ahora quiere comenzar a escribir libros y ser presentador fijo. Al mismo tiempo, quiere hacer notas más profundas y entrevistas más extensas.