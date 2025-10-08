EL Awards 2025: Isidro Cancel

Mientras se desarrolla la charla con Isidro Cancel, menciona que tiene frente a él un reconocimiento que le otorgó una famosa cadena de restaurantes. Dice, “Honor a quien honor merece”. Y luego sigue, “Rendimos un homenaje a nuestros héroes fenomenales, personas que día tras día han dedicado su energía y cariño a servir a los demás”.

“Esto es todo para mí”, dijo Cancel, y después suelta una expresión de asombro cuando lee que recibió este reconocimiento hace más de 35 años. “Y sigo involucrado”.

Cancel es concejal de la Junta Municipal de Haverstraw desde 1998, donde actualmente sirve como Vice Supervisor; fue el primer funcionario latino de esa ciudad. Se ha destacado en ese puesto por promover los intereses de las familias trabajadoras e inmigrantes.

“Lo traigo en la sangre”, dijo. “No puedo dejar de hacerlo”.

Cancel siempre está involucrado en diversas actividades, y su pasión por servir a los demás comenzó cuando cursaba el bachillerato y jugaba fútbol. Sus entrenadores y profesores fueron sus grandes inspiraciones porque fueron quienes lo ayudaron y motivaron a siempre ir hacia adelante, como hacer deporte e ir a la universidad.

También lo involucraron con la comunidad; su entrenador de fútbol, por ejemplo, lo ayudó a entrar al Departamento de Bomberos, donde Cancel ha sido voluntario por 53 años.

“Quería ayudar a la gente”, dijo. “Lo llevaba dentro; así empezó todo, de hecho”.

Cancel nació en Puerto Rico, y cuando era pequeño la familia emigró a Estados Unidos. Sus padres trabajaron muy duro en fábricas para darle a los hijos una vida digna. Así que Cancel recuerda que tanto su hermana como él tenían todo lo necesario para vivir. Residían primero en Brooklyn y se mudaron a San Harbor, en Long Island.

Antes de retirarse del Distrito Escolar de North Rockland, Cancel fue un destacado entrenador de softbol y de fútbol; de este último lo fue por 30 años.

El concejal también ha estado involucrado en varias organizaciones, como Girl Scouts, Big Brothers, Big Sisters y Head Start.

“Lo más importante en lo que he estado involucrado son las organizaciones que trabajan con niños”, dijo. “Eso me inspira mucho a ayudar a otros niños, porque yo tuve mucha suerte de que me ayudaran en el camino”.