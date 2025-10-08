EL Awards 2025: Michael Roca

Cuando era niño, Michael Roca nunca vio a nadie trabajar más duro que su mamá, Hilda Raquel Roca, una inmigrante guatemalteca que comenzó como camarera y que con el tiempo, como representante sindical, se convirtió en defensora de los derechos de decenas de trabajadoras de la limpieza del sector hotelero de Nueva York.

“Su inglés no estaba al cien por ciento”, dijo Roca. “Pero eso no le impidió representar a estas mujeres”.

Esa ética de trabajo, y luchar por dar visibilidad a las comunidades y minorías que con frecuencia no son representadas con precisión, es parte de lo que Roca heredó de su progenitora.

En su puesto como Director Ejecutivo del Centro de Excelencia Intercultural de Omnicom Media Group, una compañía que ofrece servicios de publicidad, gestión de relaciones con el cliente, relaciones públicas y otros servicios especializados, Roca está a cargo de representar a audiencias que con frecuencia son pasadas por alto.

“Como líder de la división intercultural, me aseguro de que cuando elaboramos planes de medios y asesoramos en materia de medios, hacemos doble clic en audiencias que a veces se olvidan”, dijo.

Roca da visibilidad e impulsa, entre otras, a las audiencias de latinos, personas negras, asiáticos y de la comunidad LGBTQ. También se enfoca en, por ejemplo, el componente latino de la Generación Z, de los que, dijo, nadie habla en los medios a pesar de que representan más del 25 por ciento del total de ese grupo.

A 22 años de haber comenzado su carrera en el área de mercadeo y publicidad, Roca está listo para perseguir otra de sus aspiraciones, que es convertirse en maestro de universidad, como su esposa Denisse Roca, a quien considera su mayor apoyo y quien ahora es profesora de publicidad de la Universidad de Miami.

También quiere convertirse en un referente como profesional porque cuando era pequeño nunca vio a alguien como él en un puesto de gran influencia.

“Quiero asegurarme de que encuentro al próximo Michael Roca, porque no hay muchos [latinos] donde yo estoy ahora”, sostuvo. “Nunca hubo nadie que me dijera, ‘esto es lo mejor para ti’, y yo sí quiero hacerlo para la siguiente generación”.