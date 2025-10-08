EL Awards 2025: Sergio Trujillo

Bailar para Sergio Trujillo era como respirar. En su casa, en su natal Colombia, toda su familia bailaba a la menor provocación. Es por eso que él no solo tenía una sazón innata para mover el cuerpo, sino un inmenso talento que más tarde lo convertiría en una de las figuras hispanas más influyentes de Broadway.

Todo comenzó cuando Trujillo tenía 18 años y se debatía entre continuar con la carrera de bioquímica, en la Universidad de Toronto, Canadá, o seguir su pasión de convertirse en bailarín profesional.

“Pero siempre supe que tenía un don, y eso lo descubrí desde muy temprano”, dijo. “La pasión por el baile sobrepasaba todo”.

Así que dejó en pausa la universidad y viajó a Nueva York, donde, a pesar de su avanzada edad —18 años es una edad muy tardía para empezar una carrera en la danza—, comenzó con clases primero de jazz y después de ballet clásico.

“Pensé que si nunca trataba de establecerme en una carrera de bailarín, nunca lo podría hacer”, dijo. “No quería mirar atrás y decir que no aproveché la oportunidad”.

Con todo y la gran desventaja de la edad, comenzó a audicionar hasta que obtuvo su primera oportunidad en el musical Jerome Robbins’ Broadway. Después siguieron participaciones en otros musicales, giras con artistas —entre ellos Michael Jackson—, shows de televisión y películas.

“Tuve una carrera muy linda como bailarín”, dijo el artista. “Pero luego de diez años tomé la decisión de convertirme en coreógrafo”.

Luego de otro “salto de fe”, Trujillo puso a trabajar ese talento, y desde hace 25 años ha coreografiado unos 16 shows en Broadway. Más recientemente comenzó a dirigir obras de teatro, como la exitosa Real Women Have Curves, de la guionista mexicoamericana Josefina López.

A lo largo de su carrera, Trujillo ha recibido innumerables reconocimientos. En 2019 fue el primer latino en la historia en ganar el premio Tony por Mejor Coreografía por Ain’t Too Proud: The Life and Times of the Temptations.

La inquietud de este creador es interminable, algo que dijo, seguirá con él “hasta que me muera”.