Gene Simmons, de Kiss, es hospitalizado de emergencia tras accidente automovilístico

El rockero Gene Simmons, líder y bajista de la banda Kiss, fue hospitalizado de emergencia este martes luego de sufrir un accidente automovilístico en Malibú, California, según informaron medios como TMZ y Page Six.

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas locales sobre un tramo de la Pacific Coast Highway, cuando el músico de 76 años perdió el control de su camioneta Lincoln Navigator y chocó contra un vehículo estacionado.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, Simmons explicó a los agentes que se desmayó mientras conducía, lo que provocó que su vehículo atravesara varios carriles antes del impacto.

Su esposa, la actriz Shannon Tweed, relató que el artista fue trasladado de urgencia a un hospital para una revisión médica. Horas más tarde, los doctores autorizaron su alta, y el músico se encuentra ahora en casa recuperándose.

Tweed también sugirió que el incidente podría estar vinculado con un reciente cambio en la medicación de Simmons y con su baja ingesta de agua, algo que, según ella, “nunca ha sido de su agrado”.

El propio Simmons envió un mensaje de voz al canal NBC 4, en el que aseguró que se encuentra “bien” y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el accidente afectará la agenda laboral del músico, quien tiene previsto participar en varios compromisos en los próximos meses.

En noviembre, Simmons, junto a Paul Stanley y otros invitados especiales, ofrecerá un concierto especial de tres días en Las Vegas, bajo el título ‘Kiss Army Storms Vegas’.

Asimismo, en diciembre, Kiss será honrado en el Centro Kennedy, en lo que será la primera ceremonia del tipo desde que el presidente Donald Trump asumió el control de la institución.

El estado de salud de Gene Simmons se reporta como estable, y se espera que el músico continúe su recuperación en casa bajo observación médica.

Sigue leyendo: