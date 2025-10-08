Gobernador de Illinois y alcalde de Chicago responden a Trump: “No daremos un paso atrás”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respondieron este miércoles con firmeza al presidente Donald Trump, luego de que el mandatario dijera que ambos “deberían estar en la cárcel” por no cooperar con los operativos migratorios federales en la ciudad.

Pritzker aseguró que no retrocederá ante las amenazas del presidente. “No daré un paso atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

“Todos debemos levantarnos y alzar la voz”, añadió el gobernador en el ul último tuit de un hilo en el que mencionó algunas de las políticas de la administración Trump, entre ellas “separar a los niños de sus padres”, “invadir nuestro estado con tropas militares” o “tomar a las personas por ‘su apariencia'”.

Pritzker ya había acusado al presidente de mantener una “cruzada contra la inmigración” en Illinois, a la que atribuyó una “fijación obsesiva” o incluso “demencia”.

Por su parte, Johnson replicó también desde las redes sociales: “Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro. No iré a ningún lado”.

Las amenazas de Trump

Las declaraciones de ambos líderes se producen después de que Trump insistiera desde su red Truth Social en que “el alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE” y que el gobernador “también debería estar tras las rejas”.

Horas antes, el mandatario había criticado su gestión en materia de seguridad y los acusó de “debilitar la autoridad federal”.

El enfrentamiento se enmarca en la operación Midway Blitz, impulsada por ICE hace un mes y reforzada esta semana con el envío de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas a una base próxima a Chicago.

Según fuentes oficiales, otros 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois están en reserva para asistir a las fuerzas federales ante posibles protestas.

Este jueves, una jueza federal de Illinois deberá pronunciarse sobre la solicitud de imponer una restricción temporal al despliegue militar, tras haber aplazado su decisión a comienzos de semana.

Con información de EFE.

