Los Premios Unidad Latin Music Awards 2025 celebran su undécima edición en Nueva York

La música latina volverá a brillar con fuerza en el corazón de Manhattan con la llegada de los Premios Unidad Latin Music Awards 2025, que celebrarán su undécima edición este jueves 9 de octubre en el icónico Symphony Space de Broadway.

El evento, dirigido y producido por Joseph Alban, consolida a Nueva York como el epicentro de la cultura latina, bajo el lema “Ser el evento más importante de la música latina en NY”.

En palabras de su director, Joseph Alban, los Premios Unidad no son solo una gala de reconocimiento; representan un movimiento que impulsa el desarrollo profesional de artistas emergentes y consagrados, fomentando la colaboración y el crecimiento de la industria musical.

“Buscamos apoyar y desarrollar el talento latino, generando oportunidades reales para artistas en proceso de crecimiento. La música es nuestra herramienta para unir fronteras y construir un mundo mejor”, señala Alban.

Los representantes del evento durante la rueda de prensa de presentación./Cortesía

La celebración comenzará hoy 8 de octubre con un encuentro exclusivo de networking en Salsa Con Fuego, en El Bronx, donde se reunirán figuras clave del sector como Álvaro Osorio (exrepresentante de J Balvin), Yohan Usuga y Pedro Zamora (Zamora Live), junto a cerca de 80 artistas nominados, productores, managers, sellos discográficos, distribuidoras y medios de comunicación. Este espacio sirvirá como antesala para la gran noche de premiación, promoviendo alianzas estratégicas dentro del ecosistema musical latino.

La ceremonia principal, que se llevará a cabo mañana jueves, promete una fusión entre legado y modernidad, con presentaciones de leyendas como Puerto Rican Power, celebrando 50 años de trayectoria; Edgar Joel, con tres décadas dedicadas al género de la salsa; y Batahola, que suma 28 años en la escena musical. Estas actuaciones especiales rendirán tributo a la historia de la música latina mientras celebran su constante evolución.

La destacada agrupación Batahola será parte de la premiación este año./Cortesía

El presidente de los Premios, Henry Yanez, destacó que este año se entregarán galardones en 21 categorías, incluyendo Mejor Canción y Mejor Video Musical, además de reconocimientos especiales como los premios Trayectoria, Leyenda y Excelencia, que honran la labor de artistas y profesionales que han dejado una huella profunda en la cultura musical latina.

“Incluimos categorías diversas y reconocimientos de legado porque creemos en la importancia de valorar tanto el presente como la historia de nuestra música”, explicó Yanez.

Las entradas para el evento ya están disponibles en www.premiosunidadus.com.