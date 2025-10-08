Predicciones del Old Farmer’s Almanac para Thanksgiving 2025

Thanksgiving Day está cada vez más cerca y, como cada año, millones de estadounidenses se preparan para viajar y reunirse con familiares y amigos. Entre el menú, las actividades y los partidos de fútbol americano, hay un factor que puede alterar cualquier plan: el clima.

Si estás organizando un viaje para el feriado o esperas visitas en casa, saber qué condiciones meteorológicas podrían presentarse es clave. Y para eso, el Old Farmer’s Almanac vuelve a ofrecer sus predicciones de temporada, esta vez para Thanksgiving, con una precisión histórica que, según la publicación, alcanza el 80% desde 1792.

Un otoño más cálido de lo normal

De acuerdo con el pronóstico, gran parte de Estados Unidos disfrutará de un otoño más cálido de lo habitual, tendencia que se extenderá hasta la semana del Día de Acción de Gracias. El Sur, el Medio Oeste y parte del Corazón del país experimentarán temperaturas suaves e incluso cálidas, ideales para viajar por carretera o disfrutar de las reuniones familiares al aire libre.

Aunque se esperan algunas lluvias dispersas, el Old Farmer’s Almanac anticipa que no habrá fenómenos significativos que compliquen los traslados aéreos o terrestres. En resumen, quienes viajen por estas regiones podrán hacerlo con relativa tranquilidad, siempre y cuando mantengan la prudencia típica de los días festivos.

Frío y posibles copos en el Noreste

Los habitantes del Noreste y Nueva Inglaterra deberán, en cambio, sacar los abrigos más pesados. El pronóstico señala que estas zonas tendrán temperaturas por debajo del promedio, con posibilidad de algunas neviscas o copos de nieve tempranos.

Sin embargo, no hay motivos para alarmarse: el Old Farmer’s Almanac aclara que no se espera una tormenta importante ni interrupciones generalizadas del transporte. Solo será necesario estar atentos a posibles heladas nocturnas y conducir con precaución en áreas montañosas o rurales.

Este año pinta para que puedas disfrutar de todas las actividades de Thanksgiving sin tener que preocuparte por el mal clima. (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP)

El Atlántico y el Medio Oeste: viajes sin contratiempos

El Corredor del Atlántico, que incluye ciudades como Nueva York, Philadelphia y Washington D.C., sentirá un ligero descenso en la temperatura, pero con condiciones mayormente secas. Esto representa una buena noticia para quienes planean desplazarse por aire o carretera, ya que no se prevén lluvias ni nevadas significativas.

En el Medio Oeste superior, las temperaturas templadas favorecerán un clima estable, ideal para quienes viajen a estados como Illinois, Wisconsin o Minnesota. Aunque podría presentarse algo de viento o humedad, no se anticipan problemas mayores.

El Noroeste, con lluvias y carreteras resbaladizas

El panorama cambia en el Pacífico Noroeste, donde el Almanac advierte sobre precipitaciones abundantes y temperaturas más frías de lo normal. Regiones como Oregon, Washington y el norte de California deben prepararse para carreteras mojadas, baja visibilidad y posibles retrasos en vuelos.

La recomendación para quienes conduzcan durante esas fechas es sencilla: planificar con tiempo, reducir la velocidad y llevar equipamiento adecuado para lluvia, además de un extra de paciencia por si el tránsito se complica.

Un feriado con más calma que sobresaltos

En términos generales, el informe de largo plazo sugiere que Thanksgiving 2025 transcurrirá con condiciones favorables para la mayoría del país. Aunque siempre puede haber sorpresas, especialmente en zonas donde el clima cambia rápidamente, no se prevén tormentas invernales ni frentes fríos severos como en años anteriores.

Aun así, los meteorólogos recomiendan consultar el pronóstico 5 días antes del viaje, ya que los modelos pueden variar conforme se acerque la fecha. Mantenerse informado permitirá evitar contratiempos y disfrutar del feriado sin sobresaltos.

Mientras tanto, es buen momento para avanzar en la lista de compras y la planeación del menú festivo. Con un panorama climático mayormente estable, las familias podrán enfocarse en lo más importante: compartir la mesa, agradecer y disfrutar del inicio de la temporada navideña.

Sigue leyendo:

* Nevadas y heladas golpean desde Alaska hasta el Medio Oeste

* El vórtice polar se activa: cuándo llegará la primera helada a Nueva York en 2025

* Clima de hoy en Nueva York para este miércoles 8 de octubre