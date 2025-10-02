¿Cómo estará el clima en otoño en Nueva York en este 2025?

El otoño de 2025 en Nueva York no será un respiro inmediato frente al calor del verano. Según las proyecciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la Gran Manzana vivirá una estación con temperaturas más altas de lo habitual, prolongando la sensación veraniega y retrasando la llegada del frío típico de octubre y noviembre.

El pronóstico estacional, publicado por el Centro de Predicción del Clima de la NOAA, abarca de septiembre a noviembre y muestra que gran parte del territorio estadounidense experimentará temperaturas por encima de la media. En especial, regiones como Nueva Inglaterra y el Suroeste del país tendrán mayor probabilidad de registrar un calor anómalo.

En el caso de Nueva York, la comparación con el año pasado resulta inevitable. El otoño de 2024 fue catalogado como el más cálido en 130 años de registros, con temperaturas muy por encima de lo normal en más de la mitad de los estados del país. Ahora, aunque las previsiones de la NOAA señalan un otoño menos extremo que aquel, los meteorólogos insisten en que la tendencia se mantiene: el descenso térmico será más lento y el ambiente otoñal llegará con retraso.

El contraste entre ambas temporadas refleja un cambio sostenido. El año pasado, los neoyorquinos vivieron un septiembre que se asemejaba más a un verano tardío, con máximas que rondaban los 80.6°F (27°C) en varias jornadas. Octubre, tradicionalmente asociado con chaquetas ligeras y hojas cayendo en Central Park, alcanzó valores propios de inicios de septiembre, mientras que noviembre cerró con temperaturas muy superiores a las de la serie histórica.

Para este 2025, la NOAA proyecta que en octubre, se registren máximas cercanas a los 75.2°F (24°C), que bajarán hacia los 53.6°F (12°C) en noviembre, pero de manera más lenta de lo normal. Es decir, la ciudad podría experimentar semanas enteras con temperaturas más agradables de lo habitual para esta estación. El organismo federal aclara que no se trata de olas de calor aisladas, sino de una tendencia promedio en el trimestre.

Michelle L’Heureux, climatóloga de la NOAA, explicó que “el pronóstico puede manifestarse como un septiembre cercano a lo normal, seguido de octubre y noviembre significativamente más cálidos, lo que modifica el registro medio de toda la estación”. En otras palabras, el otoño 2025 en Nueva York no será tan caluroso como el de 2024, pero tampoco se ajustará al patrón típico de rápido enfriamiento.

Aún deberás mantener guardadas las chaquetas unas semanas más, ya que el descenso de temperaturas no se notará en próximos días. (Foto: Frank Franklin II/AP)

Consecuencias para la ciudad

Un otoño más cálido no es solo una curiosidad meteorológica. Tiene implicaciones directas en la vida urbana. Para los neoyorquinos, esto podría traducirse en una mayor demanda de aire acondicionado hasta entrado octubre, lo que encarece los costos de energía.

Además, estudios de Columbia University advierten que los otoños cálidos alteran el ciclo de los árboles. Las hojas cambian de color más tarde, la intensidad de los pigmentos disminuye y el espectáculo natural del “foliage” se acorta. Dado que la temporada de colores otoñales en Nueva York es un atractivo turístico importante, sobre todo en Central Park y en los alrededores del estado, el retraso en la transición de verdes a rojos y naranjas podría afectar la llegada de visitantes.

Climate Central también subraya que temperaturas elevadas en otoño prolongan la temporada de alergias y elevan el riesgo de incendios forestales, un fenómeno menos común en Nueva York, pero sí en otras áreas del noreste del país.

El factor climático global

El fenómeno de “La Niña”, que los meteorólogos esperan que se manifieste hacia finales de noviembre, será uno de los motores de estas condiciones. Tradicionalmente, propicia climas más secos y cálidos en el sur de EE.UU. y mayores precipitaciones en el noroeste y el valle del Ohio. Para el noreste, incluidas ciudades como Nueva York, el resultado suele ser una variabilidad marcada: periodos de calor anómalo intercalados con breves descensos de temperatura y lluvias ligeras.

El año pasado, el otoño récord se dio en un contexto de “El Niño”, fenómeno que suele intensificar el calor en varias regiones. Este 2025, con la transición hacia “La Niña”, los expertos prevén que, si bien no se romperán récords históricos como en 2024, el balance general seguirá mostrando un exceso térmico respecto a los promedios tradicionales.

Entre ciencia y tradición: el Farmer’s Almanac

El Old Farmer’s Almanac, manual meteorológico de gran tradición, coincide en que el país vivirá un otoño más cálido, aunque con matices regionales. Para el noreste, sus predicciones indican que octubre será fresco. Este escenario, sumado a precipitaciones reducidas, podría favorecer un follaje más vistoso en la región.

En la práctica, los expertos recomiendan a los neoyorquinos no confiarse: el balance trimestral puede ser cálido, pero eso no descarta semanas frías repentinas. La atmósfera, en palabras de la propia NOAA, mantiene una variabilidad natural imposible de descifrar con precisión absoluta.

Un otoño de contrastes

En conclusión, Nueva York se prepara para un otoño que, aunque probablemente no supere el récord de 2024, mantendrá la tendencia de temperaturas superiores a lo normal. Las mañanas frescas y los atardeceres fríos que los residentes esperan en octubre podrían retrasarse, y la transición hacia el invierno será más gradual.

Para quienes disfrutan de las caminatas por Central Park, el desfile de calabazas de Halloween o el turismo del follaje, este 2025 será una temporada atípica: más cálida, con colores posiblemente retrasados, pero igualmente marcada por la belleza única del otoño neoyorquino.

Sigue leyendo:

* Pronóstico del clima en Nueva York para este jueves 2 de octubre

* Pronóstico de la primera nevada 2025-2026: ¿cuándo llegará la nieve a EE.UU.?

* Invierno 2025-2026 en NYC: menos nieve y temperaturas más cálidas de lo habitual