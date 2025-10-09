Fanático demanda a LeBron James por su “falso anuncio de retirada” de la NBA

“The Second Decision” que la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, anunció a principios de semana dejó en “shock” a muchos de sus seguidores y al mundo del baloncesto en general.

Pese a que este diciembre cumple 41 años y la próxima será su 23ª temporada en la NBA, algunos de los fanáticos de la mejor liga del mundo no asimilan una competición sin ‘El Rey’, pues lo han visto jugar desde que nacieron.

Por eso, la posibilidad de que el cuatro veces MVP dejara el baloncesto profesional abrió un paradigma totalmente nuevo para algunos y la comunidad NBA entró en pánico al pensar en que el anuncio sería la oficialización de que la 2025-2026 sería la última temporada de ‘Bron’ antes de colgar las botas.

Nada más lejos de la realidad, se trataba de una estrategia comercial para promocionar un coñac del cual el jugador de Akron es la cara visible, por lo que el mundo del baloncesto volvió a respirar tranquilo.

Demanda de fanático

No obstante, algunos no se tomaron demasiado bien el anuncio y han decidido tomar cartas en el asunto. Un fan ha denunciado a James por engañarle con dicho anuncio, una promoción que le costó cientos de dólares, según relata el medio norteamericano TMZ.

Según el joven de 29 años llamado Andrew Garcia, el jugador le debe $865,66 dólares, precio de las entradas que compró en el que se pensaba que sería su último partido contra la franquicia que le drafteó en 2003, los Cleveland Cavaliers.

Garcia adquirió dos tiques para el 31 de marzo de 2026 por 432,83 euros cada uno, unas entradas que hubiesen multiplicado su valor de haberse confirmado la teoría del retiro, pero que al saberse que todavía le queda cuerda, han perdido gran parte de su valor.

Por eso ha decidido demandar a LeBron por “fraude, engaño, tergiversación y cualquier base de recuperación legal” y alega que “no las habría comprado si (James) no fuera a retirarse”, según relataba al medio norteamericano.

Pese a que puede parecer un caso aislado, este no es el único seguidor que se sintió estafado por la estrella angelina y su técnico, JJ Redick, tildó de “idiotas” a todos aquellos que se pensaron que era el final del máximo anotador de la historia del baloncesto estadounidense.

Seguir leyendo:

¿Se retira? LeBron James anunciará “la decisión de todas las decisiones” este martes

LeBron James ante su temporada 23 de la NBA: “Mi edad es como el vino”

Lakers no renovarán contrato de LeBron James, según reportes